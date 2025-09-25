En vivo
Desafío Siglo XXI
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
B KING Y REGIO CLOWN
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Zambrano ‘le canta’ la tabla a Juan por el tema del chaleco: “Tiene que afrontar las cosas”

Zambrano ‘le canta’ la tabla a Juan por el tema del chaleco: “Tiene que afrontar las cosas”

En medio de la llamada con Andrea Serna, se refiere al chaleco que se puso Juan. Ahí Tina cuenta cómo ocurrieron los hechos, Katiuska también dio su versión y Zambrano opinó como capitán de Gamma.

Publicidad

Publicidad

Publicidad