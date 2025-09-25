Zambrano ‘le canta’ la tabla a Juan por el tema del chaleco: “Tiene que afrontar las cosas”

En medio de la llamada con Andrea Serna, todos empiezan a hablar acerca del tema del chaleco en Omega. Tina le reveló a todos sus compañeros que primero le ofrecieron $4 millones, después $6 y en seguida $10 millones, para que se lo enviara a Gamma, y no a ellos.

Qué dijo Katiuska sobre el chaleco

Después de esto, le pregunta a Katiuska la razón de haber ofrecido dinero a la melliza. Asimismo, se cuestiona el porqué hacer esto si con el pasar del tiempo el equipo se ha fortalecido con los cambios que se hicieron hace unas semanas.



"La verdad, habíamos pensado eso para el castigo. Nosotros somos muy poquitos y nos daba miedo no ser capaces de cumplir alguno y sacar la plata del juego, porque ahora somos los que más plata tenemos. Cuando llegó, que era bastante tarde, nosotros estábamos contando el dinero. Nos sorprendió. Luego ya Juan tomó la iniciativa y nosotros lo apoyamos. Igual, en esta instancia, queríamos asegurar a nuestros tres hombres en los ocho finalistas", afirmó.

Qué le dijo Zambrano a Juan, de Omega

Al terminar de hablar, le cuestionó a Zambrano sobre el tema y él no dudó en responder. Primero, indicó que, como capitán de Gamma, que se ve mal, porque "uno tiene que afrontar todo. Ahí está demostrando Juan que es un buen competidor, pero a la vez tiene miedo del Box Negro. Cómo vas a ofrecer dinero para que manden el chaleco a otro lado. Tiene que afrontar las cosas como él dijo que iba a hacer" ,expresó.

