Valentina se dio látigo por ceder la suite ditu, pero estuvo entrepiernada con Juan

Tras el Desafío de Sentencia y Bienestar en el capítulo 74 del Desafío Siglo XXI, donde Gamma resultó perdedor, los integrantes del equipo decidieron ir a Playa Baja, ya que el único que había dado dinero para pagar el arriendo fue Juan.

Lamentablemente, cuando llegaron a ese lugar, empezó a llover, por lo que intentaron armar una especie de refugio, aunque este no fue suficiente para resguardarse de la tormenta. En este espacio, ella bromeó y ubicó su pierna encima de Juan durante unos minutos.

“Decepcionada de mí, por bruta. No me fui a la Ditu… hubiera estado sequita, bañada. ¿Por qué fui tan bruta? De estar tanto con Gio se me prendió lo de hacer loqueras”, dijo Valentina entre risas. Luego, a modo de broma, fingió hablar con Manuela y agregó: “Si salimos de aquí y no quedamos como amigas, me arrepentiré toda la vida”.

Potro y Juan se burlaron de ella diciéndole que amaneció bañada. Al amanecer, Gio y Manuela salieron de la suite Ditu y cada uno regresó a la casa de sus respectivos equipos.



Gamma se enojó con Valentina

Después de la entrega de los chalecos en Gamma, Gio le había dicho a Valentina que no quería ir con Manuela a la suite Ditu, sino con Mencho. Juan le recordó que había sido decisión suya, y Valentina respondió que lo había hecho porque su amiga no tenía comida y quería que descansara.

Yudisa le reprochó la elección diciéndole: “Nosotras veníamos hablando y yo te dije: si vamos para Playa Baja, no. No me gusta tampoco, porque tú estás alimentando a tu enemiga con la que vas a competir”. Ante esto, Valentina pidió perdón y reconoció que le quedó claro que las decisiones se debían tomar en equipo.

