Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Valentina se dio látigo por ceder la suite ditu, pero estuvo entrepiernada con Juan

Valentina se dio látigo por ceder la suite ditu, pero estuvo entrepiernada con Juan

La integrante de Gamma se arrepintió de haberle dado a Gio y a Manuela la oportunidad de ir a la suite Ditu, ya que los naranjas tuvieron que pasar la noche a la intemperie bajo una fuerte lluvia.

