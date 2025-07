Valentina besó a Lucho en el Desafío y muchos se preguntan si ella tiene novia: mira su estado civil

Tal como lo venía planeando desde que inició el Desafío del Siglo XXI y conoció a Valentina, Lucho logró llevar a su compañera a la Suite ditu para pasar un rato agradable, en donde no solo hablaron de su paso por La Ciudad de las Cajas, sino que también tuvieron un acercamiento más allá de la competencia.

A raíz del beso que se dieron frente a las cámaras, muchos seguidores del programa se preguntaron acerca de la supuesta relación que sostiene la girardoteña con una mujer fuera de la producción de Caracol Televisión. Aquí te resolvemos la duda.



Estado civil de Valentina, del Desafío

Antes de sumergirse en el exitoso formato, Valentina concedió una entrevista para Mi primera sentencia, en donde confesó que entraba completamente soltera al juego y enfocada en avanzar para poner su nombre en la copa de los vencedores.

“Soltera y a la orden. No, mentiras, bueno sí. A la orden, pero no, en el Desafío no porque estoy enfocada, después del Desafío recibo hojas de vida”, dijo durante el encuentro.

Sin embargo, durante el segundo capítulo del Desafío, le contó a Tina que sostenía un vínculo con alguien, añadiendo que decidieron separar sus caminos teniendo en cuenta que la joven ahora enfrentaría el reto de estar en el programa de televisión.

“Pues yo también tenía un casi algo (…) Yo creo que tengo, pero obviamente como personas maduras y adultas, pues hablamos y yo tenía que venir acá a esto. No y esa persona entendió. Yo siempre he dicho que las cosas que están en el camino de uno son por algo (...) Si las cosas se dan, que se sigan dando, si no pues...”, mencionó.

Finalmente, Valentina admitió que esta persona es una mujer y aclaró que le gusta tanto el género femenino como el masculino.

