LA INFLUENCER

Quién infringió una norma en el Desafío e hizo que todo su equipo pagara las consecuencias

Quién infringió una norma en el Desafío e hizo que todo su equipo pagara las consecuencias

Andrea Serna llamó a las casas para anunciar que un hombre quebrantó una de las normas del Desafío y le pidió explicaciones. Luego, anunció cuál sería la dura sanción para él y sus compañeros.

