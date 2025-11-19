Quién infringió una norma en el Desafío e hizo que todo su equipo pagara las consecuencias

En el capítulo 95 del Desafío Siglo XXI hubo preocupación en las casas y en Playa Baja por la llamada de Andrea Serna. La presentadora, después de saludar a Neos, Alpha y Gamma, les advirtió que tenía un anuncio muy importante: uno de los participantes había infringido una regla y ella tenía las pruebas de lo ocurrido.

Quién infringió una norma en el Desafío

“Uno de ustedes infringió una norma”, dijo, antes de mostrar el video en el que se ve a Leo acercándose a la cocina, específicamente a la despensa, justo cuando se activa la alarma.



Cabe recordar que cuando un equipo pierde el Desafío de Sentencia y Hambre, no puede acceder a la nevera ni a la despensa. Si alguien intenta tomar o mover algo de ese espacio, la alarma lo delata de inmediato. Y el reglamento es claro: si la alarma suena, hay sanción.

Serna le pidió a Leo que explicara lo sucedido. El participante reconoció su error: “La verdad, como estábamos cocinando los chontaduros, estábamos buscando dónde echarlos. Estaba buscando una bolsa y vi una vacía en la estantería, pero en el acto, y a centímetros, mi mente reaccionó: la embarré y se me estaban yendo las luces. Soy consciente de eso, le pido disculpas al equipo, no fue mi intención”.

Tras escucharlo, Andrea anunció la consecuencia: el equipo tendría que devolver toda la comida y los alimentos que se habían ganado recientemente. Inmediatamente, todos empezaron a empacar los productos en las canastas, asumiendo el castigo por el descuido de su compañero.



