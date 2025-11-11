Semifinalistas llegan con sus duplas a Tobia, pero una pareja todavía sigue carretera

En este capítulo 91 del Desafío Siglo XXI, los semifinalistas están haciendo todo lo posible por llegar rápido a Tobia, Cundinamarca. Quieren ser los primeros y ganar esta carrera por Colombia. Ninguna pareja bajó guardia, para llegar hasta la meta. Ahora bien, desde muy temprano se conoció el orden en el que iban llegando las duplas:

Orden de llegada de las parejas del 'Desafío'

1- 9:18 AM Zambrano y Miryan

2- 10:30 Yudisa y Lucho

3- 11:55 Rosa y Gero

4- 12:19 Potro y Deisy

5- 12:49 Leo e Isa

6- 1:08 Mencho y Gio

7- 2:22 Tina y Julio



Algo que llama la atención, es que aún Rata y Valentina no aparecen en el grupo. Por lo cual, algunos se han preguntado dónde estarán. Mientras tanto, los demás llegaron a saludar a Mafe Aristizábal. Todos tenían la ilusión de pisar lo más rápido posible La Ciudad de las Cajas, pero solo Zambrano y Miryan lo lograron.

Poco a poco se fueron encontrando en la casa del 'Desafío'. Cuando estaban haciendo de todo llegar, Valentina y Rata le preguntaron a una señora, si habían visto a alguno de sus compañeros, y les dijeron que sí. Posteriormente, se preocuparon, porque enun momento pensaron que iban de primeras y ahora creen que están de tercer lugar.

Es de resaltar que, tras la llegada de la camioneta del equipo Neos, que aún no se sabe si entrará a jugar en el 'Desafío', todos los semifinalistas decidieron reunirse. Entre todos están más fuertes que nunca y lucharán para llegar hasta el final.

En medio de la situación, Mencho, antes de llegar se mostró muy emotiva y le agradeció a todo los que la ayudaron a llegar a Tobia junto con Gio. No podían creer que estaban de nuevo en La Ciudad de las Cajas, tras ser eliminados en el Box Negro.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m.