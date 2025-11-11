En vivo
Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Desafío Siglo XXI

Semifinalistas llegan con sus duplas a Tobia, pero una pareja todavía sigue carretera

Desde muy temprano los participantes tomaron rumbo para Tobia, sin embargo, una pareja, la de Rata y Valentina, se les complica llegar a una hora similar que sus compañeros en el Desafío Siglo XXI.

