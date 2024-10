Semifinalista del Desafío 2024 tuvo un fuerte accidente en su moto: “me tiré contra el carro”

El Desafío 2024 tuvo a un gran número de participantes que se robaron la atención del público y también el cariño de los televidentes. Mientras que otros se convirtieron en el centro de las controversias por sus actitudes durante las competencias.

Si hay alguien que pasó por los dos extremos fue Alejandro Londoño , más conocido como Alejo, que fue el capitán de Omega a pesar de haber entrado a Alpha originalmente. El deportista tuvo que cambiar de equipo tras el primer Desafío de Capitanes en el que Kevyn movió algunas de las fichas clave, entre estas, él.

Desde el primer momento en el equipo rosado, el joven aseguró que lo dejaría todo en la pista por sus compañeros, sin embargo, durante el juego fue tildado como “judas” debido a algunos tratos que realizó con sus contrincantes.

A pesar de todo, y tras verlo en el Ciclo Dorado, el competidor oriundo de Carmen de Viboral aún tiene bastantes seguidores, admiradores de su rendimiento y de su estilo de vida, del cual comparte detalles en sus redes sociales.

Alejo, del Desafío, se accidentó en su moto

Por medio de sus historias de Instagram mostró una escena particular, su pie usando una media completamente rota por la que incluso se le salían algunos de sus dedos. Aunque podría parecer un momento al azar, luego muestra el accidente.

Cuando la cámara se levanta se ve su moto de color rojo con toda la llanta delantera enterrada en un carro negro. Al parecer se lo tomó con humor porque escribió: “maneras de parquear la moto modo Alejo” y mostró un video de todo el lugar.

En ese momento no se refirió a su estado de salud, pero en la siguiente historia sí lo hizo. Mencionó que había tenido un choque muy duro, no obstante, no hizo énfasis en cómo ocurrió o quién tuvo la culpa del accidente.

“Desafiante porque me logré tirar contra el lado del carro y no me pasó nada, me van a salir unos moraditos, apenas los tenga se los muestro”, contó con tranquilidad mientras que se le ve caminando por la calle sin compañía.

Alejo, del Desafío 2024, se accidentó en su moto. Foto: Instagram @alejandro.londoo.a1

Acerca del tema, manifestó que alguien lo recogería y por eso estaba solo, además, aceptó que el golpe fue significativo y que, en ese momento, aún tenía mucha adrenalina, por lo que es posible que no sintiera por completo el dolor.

Para tranquilizar a sus fanáticos dijo en reiteradas ocasiones que no ocurrió gran cosa, no tiene fracturas y parece que el momento quedará solo en un susto y en el arreglo de la moto del semifinalista del Desafío 2024.