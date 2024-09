¿Alejo se quita la culpa de sus polémicas dentro del Desafío?: Esto responde

Tras afrontar las duras pruebas del Desafío 2024 y exponerse a una ola de comentarios sobre lo que hizo en la Ciudadela, Alejo se anima a hablar sobre qué tan culpable o inocente es con respecto a las polémicas que tuvo dentro del programa.

Alejo responde a sus polémicas dentro del Desafío 2024

Sobre qué tan responsable se siente sobre haber generado divisiones entre todos los equipos que hicieron parte del reality de los colombianos, el eliminado aprovecha para hablar sobre Karoline y confesar que le hubiese gustado tenerla en su equipo para "no haberla sufrido", ya que considera que como rival era un poco complicada.

En cuanto a hacer una estrategia para ganar en el Desafío 2024 e ir avanzando durante los ciclos, Alejo recalca: "yo creo que muchos, yo puedo ser uno de los culpables, pero hay varios".

Al tocar el tema de la presunta traición a Kratos y a Campanita cuando hacían parte de Omega y justo antes de que salieran, el bartender asegura que es inocente de lo que se le acusó en redes.

Sin embargo, sí se hace responsable de haber soltado la cuerda en el Box Amarillo cuando se disputó el Desafío X Todo, en el que dejó atrás a Francisco y a Santi cuando ellos lo ayudaron a avanzar.

Siguiendo con su amigo el entrenador online que también conformó el equipo Pibe, Alejo hace énfasis en que él no fue el encargado de orquestar el chaleco con el que salió de la competencia: "no, nada que ver, ya se había hablado todo antes".

Tras esto, se declara inocente y libre de culpa si de enamorarse de Luisa se trata y aprovecha para hacer lo mismo en cuanto a su pelea con Gaspar: "en todas las amistades pasan esas cosas, yo a ella la adoro, qué niña tan linda. Las ganas que tenía de estar en el Desafío eran contagiosas, al igual que su energía".

Reafirmando lo que se vio en la pantalla chica, Alejo se cataloga como culpable de enfurecerse cuando Beta les quitó la mitad del dinero a los integrantes de Omega: "me puse más feliz cuando se devolvió".

Para finalizar, concluye que a él no se le subieron los humos en el Ciclo Dorado y que no tiene responsabilidad sobre la presunta enemistad con Marlon de la que se habla en redes, ya que considera que su rival "estuvo de malas, era buen competidor, me quedo con eso".

