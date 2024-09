Alejo aclara qué pasó con su relación fuera del Desafío: Confiesa por qué ella borró las fotos

Alejo se atreve, en Preguntas a Muerte, a aclarar todas las teorías que surgieron alrededor de su relación con Melissa y su amistad con Luisa en el Desafío 2024, revelando detalles que los fanáticos aún no logran encajar.

En cuanto a la pelea que tuvo con Gaspar por este tema, el bartender asegura que su compañera no tuvo razón en lo que dijo y que en realidad no pasó nada en la Ciudadela.

Sobre por qué quedó con esa imagen como de infiel, Alejo comenta: "es muy fácil hablar y nadie sabe los acuerdos de las relaciones, y está bien, es normal. No es que me lo haya ganado, ¿cuándo?". Asimismo, reafirma que él no era el rey que necesitaba la reina, es decir, Luisa.

En este punto, el bartender deja en claro que no pasó nada con la barranquillera y que solo tienen una buena amistad. Aunque, se atemoriza un poco al decir si Melissa estaría en un mismo lugar con ella.

Con respecto a por qué su novia borró las fotos, Alejo explica que: "nos cayó un hate horrible y ella no quería exponerse de esa manera, era algo que no le correspondía a ella, sino a mí". A su vez, recalca que no terminaron y que actualmente están bien.

Alejo y su amistad con Santi fuera del Desafío

Al salir de la Ciudadela, ya sin el peso del juego y el coronarse como campeón, este eliminado del reality de los colombianos aprovecha para sincerarse sobre cómo es realmente su relación con Santi.

Al describir al entrenador personal, Alejo menciona que: "es el pelado bacano, el que habla, el líder, es un cacharro". En medio de esto y con sus palabras, el que era capitán del equipo Tino demuestra el cariño que siente.

Continuando con cómo es su compañero fuera de la Ciudadela, el que era la dupla de Luisa cuenta que: "los ambientes con Santi siempre son divertidos, fue el personero del colegio, entonces, siempre fue un parche".

Con estas declaraciones, Alejo comprueba que lo mostrado por el entrenador en el Desafío 20 Años y que su forma de ser ante las cámaras fue real y reflejó esa personalidad que lo caracteriza, la cual terminó cautivando a los colombianos, quienes sin dudarlo lo defendieron de las críticas de los desafiantes.

Alejo da detalles de los participantes del Desafío 2024

Con respecto al encuentro más especial que tuvo después de ser eliminado de la Ciudadela, este excompetidor confiesa que se trató de Santi, ya que lo primero que hizo al regresar a su ciudad fue ir a La Ceja para visitar al que fue su compañero, quien lo contuvo y le dio un abrazo al alma, dado que menciona que no sabía muy bien qué estaba pasando con él.

Acerca de los comentarios que surgieron en redes sobres las presuntas traiciones que Alejo cometió contra el entrenador personal, este paisa recalca que: "somos prácticamente hermanos y él sabe que no es nada personal, siempre entendió que era un juego. Esa es la madurez con la que se debe enfrentar esto".

Con respecto al Box Amarillo en el Desafío X Todo, deja en claro que su enfoque era querer ganar y que en dicho momento él pensaba que esa era como tal la Semifinal, por lo que no quería quedarse con nada: "él sabe que yo iba por lo mío, él me conoce, sabe quién soy".