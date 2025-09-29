En vivo
Desafío Siglo XXI
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Regaño de Zambrano a Grecia en la que Leo se rió en el 'Desafío': “No te vamos a tomar foto”

Regaño de Zambrano a Grecia en la que Leo se rió en el 'Desafío': “No te vamos a tomar foto”

Gamma está llevando la delantera y en el turno de Grecia, Zambrano se empieza a desesperar porque no lo está haciendo rápido. Por lo cual, le dice que le apure y que recuerde cómo le enseñó.

Publicidad

Publicidad

Publicidad