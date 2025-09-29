Regaño de Zambrano a Grecia en la que Leo se rió en el 'Desafío': “No te vamos a tomar foto”

Gamma poco a poco fue tomando la delantera en la prueba de Sentencia y Servicios en el Desafío Siglo XXI. La siguiente en pasar es Grecia, luego de Rosa y Gio, y ahí todos empiezan a darle ánimos para que pueda hacerlo lo más rápido posible.

Mira también: Exparticipantes del Desafío que murieron luego de estar en el reality, ¿los recuerdas?



Qué le pasó a Grecia en el Desafío

Tras esto, cuando ya estaba embocando la pelota en los hoyos, Zambrano le empieza a decir cómo hacerlo para queda pueda resolver de una manera más sencilla aquel obstáculo. Unos segundos después, lo logra, mientras que Valentina, de Alpha, y Katiuska, de Omega, se quedan intentándolo.



Posteriormente, cuando sale de la primera piscina, su equipo le empieza a decir que le apure, porque la va a alcanzar. A raíz de esto, Leo le dice a su compañera de Alpha que está a nada de pasar a Grecia.

Instantes después, cuando la integrante de Gamma se va a bajar de la malla, ella lo hace a su ritmo, por lo cual, Zambrano le dice: "No te vamos a tomar foto". Por lo cual, Leo no aguanta la risa por aquel momento tan divertido. Luego, cuando se va a lanzar, Gio y Rosa, le gritan que lo haga ya para tomar más ventaja y que el último compañero del equipo pueda salir antes que los demás.

Mira también: Katiuska perdió el Reinado de La Red en el Desafío: reacción al ver que le ganó Myrian

Publicidad

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.