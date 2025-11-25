Quiénes regresaron al ‘Desafío’ tras la salida de Cristian y Mencho, de Neos

Este 25 de noviembre, en el Desafío Siglo XXI, ocurrió un hecho que dejó a todos los participantes sorprendidos. Se trata de la salida de Cristian y Mencho, los integrantes de Neos. Frente a esto, Andrea Serna les comunicó que por la lesión de él, no podían continuar más.

Kathe y Roldán regresaron al 'Desafío'

En este video se puede observar cómo Serna confirma que, los dos participantes que se encontraban en el Cubo de los Eliminados, Kathe y Roldán, ahora regresarán. Por lo cual, la presentadora los llamó para revelarles que deben empacar sus maletas para regresar a La Ciudad de las Cajas.

Aunque en su momento, Andrea no reveló qué fue lo que pasó, los participantes no podrían creer que volverán a tener otra oportunidad en el 'Desafío'. Salieron de inmediato y cuando llegaron a la casa Neos, se reencontraron con todos, pero sintiendo la partida de Cristian y Mencho.



