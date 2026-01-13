Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Vecinos
En vivo Desafío Siglo XXI
'La Reina del Flow 3'
Homenaje a Yeison Jiménez
Programación de Caracol

Quiénes quedaron sentenciados hoy en el ‘Desafío’: ¿Se veía venir? - CaracolTV

En el capítulo 113 del Desafío, tras la sentencia de Rata y Valentina, había curiosidad por conocer quiénes recibirían los siguientes chalecos. La decisión del equipo naranja fue criticada.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Banner producción Desafío XXI DK

Quiénes quedaron sentenciados hoy en el ‘Desafío’: ¿Se veía venir?

En el capítulo 113 del Desafío, tras la sentencia de Rata y Valentina, había curiosidad por conocer quiénes recibirían los siguientes chalecos. La decisión del equipo naranja fue criticada.

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 13 de ene, 2026
Comparta en:
Gamma entrega los otros chalecos del ciclo en el Desafío