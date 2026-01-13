Quiénes quedaron sentenciados hoy en el ‘Desafío’: ¿Se veía venir?

Tras el Desafío de Sentencia y Servicios en el Box Azul, donde Gamma se quedó con la victoria, la escuadra naranja tuvo que discutir un asunto clave: escoger a cuál dupla le enviaría los chalecos de sentencia para el Box Negro.

Quiénes quedaron sentenciados hoy en el ‘Desafío’

Los integrantes del equipo naranja opinaron sobre quiénes debían portar la temida prenda naranja y, tras deliberar, llegaron a la conclusión de que los segundos sentenciados de este ciclo 21 serían Potro y Deisy, capitanes del equipo verde. La encargada de llevar los chalecos fue Tina.

Por otra parte, llamó la atención que Zambrano decidiera ir a la Suite Ditu con Leo, quien no ha ocultado su molestia por no haber sido elegido por su amigo en esta etapa del juego.





