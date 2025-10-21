En vivo
Desafío Siglo XXI / Quiénes quedaron eliminados del Desafío HOY: Abismal ventaja en prueba de las mujeres

Katiuska, Manuela, Gio y Potro se encontraron en el Box Negro para vivir un nuevo Desafío a Muerte. Dos competidores presentaron problemas en el primer obstáculo y sus rivales les sacaron ventaja.

