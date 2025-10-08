En vivo
La Influencer
Desafío Siglo XXI  / Quién ganó la prueba de HOY en el Desafío: hubo caídas imperdonables

Quién ganó la prueba de HOY en el Desafío: hubo caídas imperdonables

Omega y Gamma compitieron por los servicios en el Box Blanco y tuvieron que atravesar la pista en parejas; sin embargo, los errores de algunos resultaron muy caros.

