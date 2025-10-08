Quién ganó la prueba de HOY en el Desafío: hubo caídas imperdonables

En el capítulo 69 del Desafío Siglo XXI, los equipos volvieron a encontrarse en el Box Blanco. Esta vez, se enfrentaron por los Servicios, pero también por evitar que una mujer de cada casa recibiera el temido chaleco. La suite ditu era el premio para el equipo que lograra ubicar primero el aro en su sitio.

Por parte de Gamma compitieron Mencho, Grecia, Yudisa, Gio, Camilo y Potro. En Omega participaron Manuela, Tina, Katiuska, Zambrano, Rata y Leo.



Cómo fue la prueba en el Box Blanco por los servicios

En esta prueba, los desafiantes partieron por parejas pasando por estribos colgantes antes de llegar a la primera plataforma. Luego, con ayuda de una cuerda, caminaron sobre una cinta inestable y, en el siguiente tramo, atravesaron cuerdas antes de llegar a la plataforma donde debían sacar los aros que se encontraban en un mástil.

Para ascender al segundo nivel, escalaron por mallas circulares y, desde la parte superior, halaron una cadena de acero para levantar una estructura de 85 kilos y así poder lanzar los aros hasta que entraran en un pino. El equipo que logró ubicar primero los tres aros fue el ganador de la prueba.



Quién ganó la prueba de HOY en el Desafío

Debido a la caída de Yudisa y Camilo y al desempeño de los integrantes de los rosados, Omega se llevó la victoria y además, el pato de ditu. Katiuska, a capitana, ya había dicho que prefería este beneficio y no la mensajería.

Los errores de Yudisa y Camilo que costaron la derrota a Gamma

Yudisa no esperó a su compañero cuando llegó a la meta, por lo que Camilo quedó lejos del primer obstáculo y trató de alcanzarlo colgándose de una liana. Sin embargo, sus brazos no resistieron y cayó al suelo, lo que obligó al juez a indicar que debían repetir toda la pista.

