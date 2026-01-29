Publicidad

Quién ganó el ‘Desafío’ HOY 29 de enero: resultado capítulo 125 del reality- CaracolTV

La puntería y la agilidad se convierten en la clave para que un equipo consiga la victoria en el Box Rojo durante el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo.

Quién ganó el ‘Desafío’ HOY 29 de enero: este equipo se libra del castigo antes de la Muerte

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 29 de ene, 2026
