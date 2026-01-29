Quién ganó el ‘Desafío’ HOY 29 de enero: este equipo se libra del castigo antes de la Muerte

El capítulo 125 del 'Desafío del Siglo XXI' se desarrolla con la convocatoria de Andrea Serna a las casas Neos y Gamma al Box Rojo para disputar el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo. En esta prueba se ponen en juego varios incentivos importantes dentro de la competencia. Entre ellos se encuentran los 15 millones de pesos del premio, la Suite Ditu, la Moneda Dorada, que le otorga acceso a la Máquina de Dinero a quien la obtenga, y la recompensa correspondiente al Mejor Equipo del Ciclo.

Los equipos llegan al Box Rojo para enfrentarse en una competencia en la que el objetivo es acumular puntos. La competencia establece que el ganador será el equipo que logre primero un total de nueve puntos.

Por el equipo Neos participan Deisy y Potro, así como Valentina y Rata. Por parte de Gamma compiten Rosa y Gero, junto a Tina y Kevyn. Cada pareja entra en acción con el objetivo de sumar puntos para su equipo y acercarse a la victoria, en una competencia que define el acceso a los premios disponibles.



Quién ganó el 'Desafío' HOY 29 de enero

El desarrollo de la prueba avanza hasta que uno de los equipos alcanza los nueve puntos establecidos como meta. En esta ocasión, el equipo Neos logra llegar primero a ese puntaje y se queda con la victoria del Desafío de Sentencia, Premio y Castigo. Con este resultado, Neos obtiene los beneficios que estaban en disputa en el Box Rojo.

Durante la competencia, Deisy se convierte en la primera mujer en anotar un punto. Gracias a esta acción, se queda con la Moneda Dorada, lo que le permite acceder a la Máquina de Dinero.

Tras confirmarse el triunfo, Neos celebra la victoria, teniendo en cuenta que el equipo venía atravesando una mala racha dentro de la competencia. Este resultado representa la segunda victoria de Neos en el ciclo 23. Con este desempeño, el equipo queda habilitado para competir por la mitad del premio correspondiente al Mejor Equipo del Ciclo.

