Quién fue el primer Elegido del Desafío 2025 y cuánta plata se llevó: ninguno lo delató

Andrea Serna se reunió con los integrantes de Alpha, Beta, Gamma y Omega para el primer Desafío a Muerte de la competencia. El hecho tuvo lugar en el Box Negro, poco después de que tres de los morados enfrentaran el castigo de cortarse radicalmente el cabello.

Una vez reunidos, la presentadora les recordó la dinámica a los Súper Humanos, no sin antes dar a conocer las condiciones a las que está sometida esta persona durante el ciclo. Según explicó, antes de cada Desafío a Muerte les preguntará a los concursantes si saben quién era El Elegido y cuál era su tarea.

Quién fue El Elegido del primer ciclo del Desafío

Luego de esta introducción y de hacer énfasis en que este primer ciclo se manejará como un “ejercicio”, la conductora del programa le pidió a esta importante figura que “saliera de las tinieblas” y revelara su identidad.

En este sentido, Dani dio un paso al frente y confesó que la producción le puso la tarea de cambiar la capitanía de Beta. Cabe aclarar que inicialmente, Magic fue seleccionado para desempeñar este trabajo al encontrar la última tarjeta ditu en el Club House durante el primer capítulo.

Poco después, la joven propuso que hubiese un nuevo líder en la casa y hasta propuso a uno de sus compañeros; sin embargo, al ver que no contaba con el respaldo de su hermana Tina entró en desesperación y protagonizó una discusión.

“Magic lo había hecho increíble, pero también sentía muy buen liderazgo de Pineda, entonces yo dije voy a hacer algo, voy a hablar con mi melliza (…) Yo dije me va a apoyar, pero fue todo lo contrario, me dijo cómo se te ocurre, qué te pasa, no estoy de acuerdo. Toda la casa se me vino encima, estábamos súper enojadas en ese momento”, mencionó.

Gracias a su labor, Dani se llevó la suma de diez millones de pesos que no hacen parte del juego, por lo que serán consignados directamente a su cuenta de banco.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.