Qué le pasó a Valentina en el Desafío a Muerte: dos de sus rivales tuvieron que ayudarle

El Box Negro recibió en el capítulo 116 de El Desafío Siglo XXI a tres parejas de Neos y a una de Gamma: Rata y Valentina, Potro y Deisy, Julio y Sofía, y Zambrano y Miryan. Sin embargo, un hecho llamó especialmente la atención durante la competencia.

Qué le pasó a Valentina en el Desafío a Muerte

Valentina tuvo dificultades en uno de los tramos de la pista, donde debía soltar un nudo ubicado a gran altura. A pesar de que la joven, oriunda de Girardot, intentó ayudarse utilizando un balón y varias piedras del recorrido para elevarse, no pudo completar el obstáculo.



Ante la situación, Valentina pidió ayuda primero a Deisy y, al ver que sus esfuerzos no daban resultado, también llamó a Sofía. Con el apoyo de ambas competidoras, Valentina se subió a la espalda de Deisy, mientras Sofía la ayudaba desde un lado.

Finalmente, lograron superar el tramo y cada una continuó la prueba por su respectivo carril para llegar a la definición.

