Qué le pasó a Valentina en el Desafío a Muerte: dos de sus rivales tuvieron que ayudarle

Qué le pasó a Valentina en el Desafío a Muerte y por qué dos de sus rivales tuvieron que ayudarle

La estatura de Valentina le jugó en su contra en el Box Negro y, a pesar de que tuvo que usar piedras para estar más alta, al final, dos compañeras le ayudaron a desenredar un nudo.

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 16 de ene, 2026
¿Una mujer se equivocó al ayudar a otra en el Desafío a Muerte?