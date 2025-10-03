Qué le pasó a Manuela en la prueba de Capitanas: la razón por la que bajó bandera

Este capítulo 66 del Desafío siglo XXI empezó con emociones encontradas, en donde los equipos definieron quiénes iban a ser las capitanas para una prueba que sería definitiva en la competencia. En este caso, escogieron a Yudisa (Gamma), Manuela (Alpha) y Katiuska (Omega).

Mira también: Mensaje de Katiuska a Miryan tras eliminación del 'Desafío'; las dos rompieron en llanto



Qué le pasó a Manuela en el Desafío de Capitanas

Tras enviarles la mejor energía para superar la pista, las tres participantes llegaron al Box Amarillo para enfrentarse. Posteriormente, la presentadora Andrea Serna explicó cómo sería la prueba y segundos después, empezaron a demostrar de qué estaban hechas.



Sin embargo, ocurrió un hecho que dejó sorprendidos a todos. En el obstáculo en donde debían arrastrarse debajo de una malla, Manuela se quedó atrapada y duró un buen tiempo intentando salir de allí, mientras sus contrincantes seguían avanzando para no perder a su equipo.

Luego de un rato, logró salir y continuar haciendo la pista respectiva. Después, hubo otro momento que desesperó a los integrantes de Alpha, en especial a Leo y Tina. Su capitana no podía subir una cuerda para llegar a la otra parte del Box Amarillo, por lo cual, ella optó quitarse los zapatos.



Mira también: Indirecta de Dani a los 'haters' de Tina en el 'Desafío'; ella pasó a la siguiente etapa

Publicidad

Tras este suceso, aunque en esta ocasión sí llegó a la parte superior del circuito, cuando volvió a las mallas, empezó a darla toda para pasar, pero se quedó en este obstáculo. Fue ahí cuando Yudisa y Katiuska fueron las capitanas confirmadas para avanzar a la siguiente etapa del programa de los colombianos.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.