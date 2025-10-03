En vivo
La Reina del Flow
Desafío Siglo XXI  / Qué le pasó a Manuela en la prueba de Capitanas: la razón por la que bajó bandera

Qué le pasó a Manuela en la prueba de Capitanas: la razón por la que bajó bandera

Esta noche se vivió una prueba que definía quién iba a bajar bandera. Como Manuela no alcanzó a llegar a la meta, se despidió de Alpha al ver que se quedó estancada en un obstáculo.

