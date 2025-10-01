Qué le pasó a Grecia en la prueba del ‘Desafío’: tuvo jalón de orejas de Zambrano

En la prueba de Sentencia, Premio y Castigo, del Desafío Siglo XXI, Alpha, Omega y Gamma están compitiendo para estar tranquilos de que no van a recibir ningún chaleco, ya que, este primero de octubre, se define la última mujer del ciclo 12 que irá al Box Negro.

Qué le pasó a Grecia en la prueba del Desafío

En esta oportunidad, cuando empezaron a darla toda en la pista, Grecia, Rata y Leo, salieron de primeras, representando a sus respectivos equipos. El integrante de Omega tomó la delantera, mientras los demás estaban haciendo lo mejor para no tener que repetir el circuito.

Posteriormente, cuando Grecia ya abrió los espacios que tenía pendientes, salió rápido para que los demás compañeros lograran hacer la pista; sin embargo, algo sucedió. Cuando le faltaba solo dar un paso para llegar a la meta, se resbaló y se cayó.

El Juez le pidió que hiciera de nuevo todo el circuito. Por lo cual, cuando llega donde están todos los de Gamma, Zambrano le hace un llamado de atención. Le expresa que todo iba bien y que no entienden cómo se cayó en aquel punto.

Ella solo le respondió que lo sentía. Tras este suceso, Rosa empezó a competir, pero ella también se cae en el primer obstáculo, pero como fue al inicio, logra hacerlo de nuevo sin ningún problema. A su vez, Zambrano le iba diciendo que usara los dos pies.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m.