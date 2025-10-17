En vivo
Desafío Siglo XXI
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
Murió Gustavo Angarita

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / "Llegó enamorada", le dicen a Manuela luego de compartir con Gio en la Ditu

"Llegó enamorada", le dicen a Manuela luego de compartir con Gio en la Ditu

Manuela les contó a sus compañeros de Omega cómo le fue en la suite ditu con Gio y ella destacó su actitud e incluso cambió su opinión sobre el integrante de Omega.

Publicidad

Publicidad

Publicidad