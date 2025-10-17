"Llegó enamorada", le dicen a Manuela luego de compartir con Gio en la Ditu

La decisión de quiénes irían a la suite Ditu, que se ganó Gamma en el Box Blanco gracias a Valentina, generó polémica y desató una discusión en el equipo. Finalmente, se decidió que Gio iría con Manuela, pues la joven quiso que su amiga, con quien compartió en Alpha, disfrutara del espacio, ya que los naranjas no tenían comida y ella portaba el chaleco de sentencia.

¿Manuela se enamoró de Gio en el Desafío?

Los dos competidores pasaron 12 horas en este espacio de lujo, donde pudieron conocerse mejor, disfrutar de buena comida, relajarse en el jacuzzi y hablar sin tapujos. Durante su conversación, Gio reconoció que se equivocó al entregar la capitanía en Gamma, lo que cambió las dinámicas en la casa naranja, mientras que Manuela comentó que Tina “busca llamar la atención” y tiene una personalidad “malcriada”.



La integrante de Omega, de 23 años, regresó a su equipo acompañada de Gio, y sus compañeros la recibieron con curiosidad. Al contar cómo le fue, dijo: “La verdad fue muy bacano haber conocido a Gio, cero loco y lo que decimos. Es una persona demasiado interesante, tiene unos temas de conversación súper, la historia de su familia es muy tesa y hablamos de cosas profundas”.

Zambrano la escuchó y bromeó: “Llegó enamorada”.



Katiuska y Rosa añadieron que Gio solo se comporta de forma impulsiva durante las competencias, porque se deja llevar por la presión. Manuela, por su parte, confirmó que él mismo lo reconoce: “Incluso le da risa, es consciente”.

