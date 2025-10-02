La jugosa cifra que Miryan se lleva del ‘Desafío’: no lo va a invertir solo en ella

En este capítulo 65 del Desafío Siglo XXI, se conoció que Miryan fue la más reciente eliminada. Por lo cual, Katiuska quedó muy triste con la partida de su amiga, ya que, durante toda la competencia, fue su confidente y con la mujer con la que mejor se llevó en el programa.

Tras esto, le dedicó sus últimas palabras afirmando que siempre la considerará como su hermana, luego de todo lo vivido en el reality. Las dos lloraron al frente de todos sus compañeros, porque expresaron lo mucho que se querían.

Cuánta plata se llevó Miryan en el Desafío

En medio de la conversación que tuvo con Andrea Serna, confesó que se lleva su casa 55 millones 190 mil pesos.

