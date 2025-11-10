Kevyn y Valkyria reclutan a su segundo integrante de Neos

Los dos ganadores del ‘Desafío’, Kevyn y Valkyria, siguen en la búsqueda de su equipo completo. Desde muy temprano tomaron rumbo para Planeta Rica, que está ubicado en el municipio del departamento de Córdoba.

Mira también: Kevyn y Valkyria reclutan al primer integrante de Neos: ya se conoce con otro desafiante



Cuando estaban llegando cerca a una vía, ven a una mujer haciendo ejercicio. Le preguntan su nombre, que corresponde al de Sofía. Le preguntan si quiere entrar al 'Desafío' y ella no dudar en decir que sí se le mide al reto. Es de destacar que, aún no se sabe si el equipo Neos se va a conformar, porque aún no han llegado al a ciudadela.

Cuando le preguntan ella qué hace, revela que es licenciada en Educación Física y tras esto, hacen una prueba para saber si pasa la prueba. A lo que ella indica que tiene una niña, y entre todos le dicen que debe despedirse ya por teléfono. Posteriormente, llega su pareja y le da ese último abrazo antes de empezar esta aventura.

Publicidad

Quién es Sofía la posible integrante de Neos en el Desafío

Mujer muy familiar, vive en unión libre y es mamá de Yeilin Sofía. Se define como visionaria e indomable, pues no se deja dominar por nada ni por nadie. Es recochera y, aunque muy sensible, evita mostrarlo para no parecer débil.

Es concejal porque le encanta representar a los deportistas de su pueblo y desea ser un ejemplo para ellos. Tiene un carácter fuerte, no se deja llevar por sus emociones y dice las cosas de frente. Describe a su pueblo como muy cordial, aunque con pocas oportunidades para sobrevivir.

Publicidad

Los identifica El Pital, un pozo de agua emblemático, ya que allí no hay agua potable y deben transportarla a caballo. Se había inscrito dos veces al Desafío y, “de la nada”, se le dio finalmente la oportunidad. Sueña con ser campeona del Desafío y, de esta temporada, desea enfrentarse a Yudisa, a quien admira porque, a pesar de su corta edad, ha logrado mucho.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.