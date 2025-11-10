En vivo
Caracol TV  / La Influencer  / Salvador le pide a Maritza que se declare culpable y esto le rompe el corazón

Salvador le pide a Maritza que se declare culpable y esto le rompe el corazón

La joven se lleva una gran sorpresa cuando Salvador le pide desligarse de la pizzería para que no lo vinculen con Joaquín, pero esto significa decir que es culpable: ella se niega.

