Actualizado: 10 de nov, 2025
Caracol TV La Influencer Salvador le pide a Maritza que se declare culpable y esto le rompe el corazón
Matallana no puede creer que Salvador le pida ese favor solo para salvar su buen nombre y el negocio, sin importarle que en realidad ella es inocente y no actuó de mala fe en sus acuerdos con Joaquín.
