Katiuska rompe en llanto al despedirse de Miryan del 'Desafío': “Siempre vas a ser mi hermana”

Al terminar el Desafío a Muerte en el Box Negro, todos quedan impactados porque la eliminada fue Miryan. Algunos que están en la pista se despiden de ella, mientras que Katiuska solo agacha su cabeza con ganas de llorar, porque no quiere que la compañera con la que compartió muchas cosas se vaya de la competencia.

Katiuska llora por la eliminación de Miryan

Unos instantes después, ella se para y le da un fuerte abrazo diciéndole que la va a extrañar mucho y que por siempre será su hermana. Posteriormente, cuando ya todos los participantes se reúnen con Andrea Serna, la barranquillera le da unas últimas palabras a su amiga.



"Yo cuando llegué aquí, llegué con una sola cosa en mi mente y era ganar el Desafío. No pensé que iba a conocer personas tan maravillosas. Nunca había conectado tanto con una mujer, porque generalmente mis amigos son todos hombres, por mi personalidad un poquito peculiar", empezó diciendo.

Tras esto, indica que ellas eran idénticas, además, se complementaban por cómo pensaban. Asimismo, indica que son del mismo signo y que eran inseparables en el Desafío, por lo tanto, no puede creer que su confidente se vaya de la competencia tan rápido.

"Nunca contemplé la idea de que ella se fuera. Me siento de verdad muy triste. Lo único que le quiero decir es que la amo demasiado, que no solamente es mi amiga, sino mi hermana. Que tiene una casa en Barranquilla, y que me muero por presentarle a mi familia, por conocer a Juan Martín, porque ya tenemos muchos planes juntas cuando estemos afuera", puntualizó.

