Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Katiuska rompe en llanto al despedirse de Miryan del 'Desafío': “Siempre vas a ser mi hermana”

Katiuska rompe en llanto al despedirse de Miryan del 'Desafío': “Siempre vas a ser mi hermana”

Al terminarse la prueba, Katiuska abraza a Miryan en el Desafío Siglo XXI y le dice que la quiere demasiado, y que, tras su partida, la va a extrañar mucho por todo lo vivido.

