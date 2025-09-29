Grecia le respondió a Zambrano, en el 'Desafío', si le sería infiel a su novio: VIDEO

El capítulo 62 del Desafío Siglo XXI, empezó con todos los participantes en sus respectivas casas. En Gamma, empezaron a molestar a Zambrano con Tina, dado que él se le acercó a ella en el más reciente episodio. Mencho se refirió a esto y le dijo: "está tirando duro"

Asimismo, ella afirmó que para que se puedan concretar mejor las cosas, podrían ir a la Suite ditu para hablar sobre esa cercanía que se ha ido creando entre los dos participantes. Tras esto, Eleazar pregunta en Alpha a quién le tocaría el pato en esta oportunidad, y Manuela que ella iría con él.

Posteriormente, en Gamma vuelen y retoman el tema de Zambrano, para mencionar las mujeres con las que él ha tenido feeling. Mientras esto sucede, él está durmiendo al lado de Grecia y ella le dice "el chisme completo, si no lo cuenta". Todas las mujeres quedaron sorprendidas, y afirmaron que ella le estaba reclamando.

Minutos después, Mencho indica que Grecia en varias oportunidades ha indicado que ella tiene su pareja, y que no la metan en ese tema. Ahí Potro afirma: "Eso le pasa a ella por estar haciéndose la complicada".

Ahora bien, Zambrano mete la cucharada. "Vaya para donde su marido. Uno no puede estar navegando en aguas turbias, porque te puede coger un tiburón y te muerde una pata", afirmó. Luego de esto, le preguntan ella qué haría si descubre que su pareja le está siendo infiel y que dejó ir a su compañero. "Yo sé que él no me pega cacho", agregó. Todos empiezan a molestarla, afirmando que podía montar una iglesia con la fe que tiene.

