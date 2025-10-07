Gio pone en juego su estadía tras cometer error en Box Rojo del Desafío: esta es la razón

En el capítulo 68 del Desafío, se vivió la primera prueba de esta nueva etapa de dos equipos, donde participaron todos los integrantes de cada grupo, ya que estaba en juego la comida completa para el ciclo. El equipo que terminara en segundo lugar no recibiría ningún alimento, lo que aumentó la presión dentro del Box Rojo.

Mira también: Cómo votar por ganadores del Desafío The Box para verlos competir nuevamente



Durante la competencia, Gio, integrante de Gamma, cometió un error que terminó costándole la prueba a su equipo: mientras Grecia colocaba las fichas en el tablero, Gio comenzó a gritarle a Rosa y a Manuela con la intención de “desestabilizarlas”. Sin embargo, cuando Grecia finalizó su parte y todos corrieron hacia la línea de meta, Gio oprimió el botón que debía detener el cronómetro, una tarea que correspondía a su compañera. Por ese error, ambos tuvieron que devolverse corriendo, lo que les hizo perder segundos valiosos.

El tiempo final de Gamma fue 00:13:59:344, mientras que Omega registró 00:13:45:415. La diferencia fue de apenas 14 segundos, suficientes para definir el resultado.

Andrea Serna, presentadora del programa, resaltó lo doloroso del desenlace: “Es increíble, pero solo 14 segundos hicieron la diferencia para que un equipo se quedara con toda la comida este ciclo, y el otro sin nada… pero más doloroso aún, pensar que si Gamma no se hubiera equivocado presionando ese botón, el equipo ganaba".



Publicidad

Gio pone en juego su estadía tras cometer error en Box Rojo

Al finalizar la prueba, Mencho no pudo contener su enojo y le reclamó a Gio por el error que les costó la victoria. El participante aceptó su responsabilidad y sorprendió a todos al decir: “Acepto mi error, si algún chico acá queda y llegamos a la Muerte, lo voy a dejar pasar". Sus palabras causaron aún más tensión, ya que insinuó que, en caso de enfrentarse en el Desafío a Muerte, le daría ventaja a su compañero, algo que en esta etapa del juego puede ser determinante y perjudicial para el equipo.

Camilo y otros integrantes intentaron hacerlo entrar en razón. “Esa es una decisión cobarde”, le dijo su compañero. Más tarde, en conversación con Andrea Serna, Gio explicó si su intento por desestabilizar a las rivales fue lo que lo llevó a cometer el error.

Publicidad

“No fue eso lo que me desconcentró, faltó de nuevo escuchar bien y estar calmado, solo eso”, aseguró el exmilitar y modelo, visiblemente frustrado.

Mira también: Kevyn confiesa con qué mujer le gustaría hacer dupla en el Desafío; destacó a una de Gamma

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.