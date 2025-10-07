En vivo
La Influencer
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Gio pone en juego su estadía tras cometer error en Box Rojo del Desafío: esta es la razón

Gio pone en juego su estadía tras cometer error en Box Rojo del Desafío: esta es la razón

Gio no pudo ocultar su frustración tras el error que cometió en la prueba contrarreloj del Box Rojo y tomó una decisión radical que lo afectará en su Desafío a Muerte.

Publicidad

Publicidad

Publicidad