Desafío Siglo XXI
Desafío Siglo XXI

Gio le pide cacao a Omega para no recibir el castigo y a Zambrano no le gustó: “Es rebajarse”

Al terminarse la prueba de Sentencia, Premio y Castigo, Gio se le acerca a Omega para decirle que ya está cansado de que siempre les envíen a ellos el castigo. Por lo cual, Katiuska le responde que lo van a analizar.

