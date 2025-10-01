Gio le pide cacao a Omega para no recibir el castigo y a Zambrano no le gustó: “Es rebajarse”

Al ver que Omega resultó ser el ganador de la prueba de Sentencia, Premio y Castigo, Gio no dudó en acercárseles para decirles que estaba muy cansado de que siempre le enviaran los castigos a ellos en el Desafío Siglo XXI.

Gio le pide a Omega que no envíen el castigo

"Yo vengo aquí literalmente a bajarles la cabeza. Sé que en el equipo hay personas que no la llevan ustedes, pero no son todos. Estoy cansado de esos castigos, manden el chaleco, pero tóquense el corazón, porque han sido muy difíciles psicológicamente y físicamente", afirmó. Tras esto, Katiuska le afirmó que hay que esperar para llegar a la casa para tomar las decisiones.



Posteriormente, él le dice Omega que se lo pedía de corazón, pero que si les toca hacer el castigo, no los va a juzgar. Ellos se dan un fuerte abrazo y quedaron muy bien entre todos, tras la situación tensa que se vive entre Omega y Gamma.

Ahora bien, cuando los equipos llegan a la casa, Zambrano se entera de lo que pasó con Gio. Grecia le explica lo que sucedió, pero él indicó que no entendía y afirmó que eso era "rebajarse". No estuvo de acuerdo con lo que aquello.

Todo esto se da tras la fuerte pelea que hubo por el tema del chaleco. Katiuska siente que Gamma no tuvo palabra, y por eso está muy molesta con ellos, porque recibieron dos chalecos este ciclo, en donde ella y Miryan están Sentenciadas y deben ir al Box Negro.

