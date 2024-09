Olímpico se sincera sobre Sensei: El eliminado confiesa si hay una rivalidad tras el Desafío

Agradecido con los fanáticos del Desafío y aún disculpándose por no haber llegado a una final como muchos lo esperaban, Olímpico aprovecha para aclarar si hay o no una rivalidad con Sensei luego de haber hecho parte de la edición por los 20 años del reality de los colombianos.

Y es que a varios televidentes les quedó esta duda luego de ver sus enfrentamientos en los Boxes y los comentarios que hubo en las respectivas casas, por lo que el eliminado deja en claro su posición al respecto.

Te puede interesar: ¿Olímpico duda de las lágrimas de Karen?: Los dos reaccionan a la llegada del atleta al Desafío

Olímpico habla sobre su rivalidad con Sensei en el Desafío

Con la salida de este convocado y de Karen, quienes eran los únicos integrantes del equipo Pibe en este Box Negro, al cual llegaron por autosentenciarse, el eliminado opina sobre uno de sus rivales directos.

Y es que para muchos fanáticos del reality era algo épico ver a estos dos competidores en una misma edición, sin embargo, el rumbo que tuvo la competencia hizo que se dieran ciertos roces entre ellos, principalmente por comentarios del vigente campeón del programa. Ante esto, Olímpico menciona: "no tengo ninguna rivalidad con Sensei ni con otro y no ha pasado nada, la verdad".

Conoce más: Karen y Olímpico responden a los fanáticos sobre su paso por el Desafío: ¿hay arrepentimiento?

Publicidad

Asimismo, el eliminado de la Ciudadela aprovecha para hacer una claridad con respecto a los ánimos que surgen dentro del juego: "creo que son momentos de competencia y que son respetables".

De esta manera, Olímpico expresa que considera que muchas de las cosas que pasan dentro del Desafío se quedan allí, pues la presión de los Boxes y lo que allí se vive hace que en ocasiones los competidores hagan o digan cosas que en sí no piensan o de las que luego se arrepienten.

Lee también: Olímpico ya tiene planes tras el Desafío y confiesa que está dispuesto a ser modelo

Publicidad

Sobre una espinita con la que se pudo haber quedado Sensei, la dupla de Karen dice que: "eso no te lo sabría decir, si hay algo la verdad no lo sé porque no conozco su pensamiento ni mentalidad, pero sí es una persona competitiva".

No te pierdas los capítulos del Desafío 20 años en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m.