Olímpico revive tres momentos de las ediciones del Desafío en las que ha participado

Olímpico ha hecho parte de tres ediciones del Desafío: en 2018, cuando ganó, 2021 y 2024, siendo convocado por Karen para ser su dupla, por lo cual nos cuenta un poco de su paso por el reality de los colombianos y reacciona a momentos claves dentro de este.

Las primeras escenas que ve corresponden a un resumen de lo que fue su paso por el Desafío Súper Humanos 2018, en el cual portó los colores de los Costeños, en el que destaca a compañeros como Pantera, Shadi y El Gato. Asimismo, destaca lo que fue su prueba en el Desafío de Capitanes: "fue algo muy épico, ya que llegué de primero".

Olímpico también destaca como un momento crucial cuando tuvo un desmayo: "ese fue un momento difícil, pero gracias a los médicos pudieron levantarme y así pasé a la Semifinal".

Ya con respecto al Desafío The Box 2021, este medallista revive las palabras de Andrea Serna cuando le dio la despedida en el Box Negro, siendo esta una escena que marcó a muchos de sus fanáticos, quienes en su más reciente eliminación lo recordaron.

"Es un muy lindo recuerdo a pesar de que fue una muerte también inesperada, pero así es el juego. Estaba muy sentimental, pero siempre dando el mejor esfuerzo y dejando todo en las manos de Dios. Esas palabras de Andrea me llenaron mucho y las llevo acá en el corazón", menciona.

Ya con respecto a este 2024, Olímpico ve la broma que le hizo el equipo Pibe cuando se demoró en arribar a la casa y los hizo sufrir hasta el último minuto.

"Me desconcertó en cierto momento porque lo expresaban con una seriedad. Fue pasando y me dijeron que era una broma, gracias a Dios, pero sí me asustó bastante", recalca quien fue dupla de Karen, que por un momento pensó que estaba la posibilidad de quedarse por fuera de esta edición por los 20 años del reality de los colombianos.

