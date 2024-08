¿Hércules contempló acabar con su vida?: "Quería dormir y nunca más despertar"

El paso de Hércules por el Desafío 20 años causó todo tipo de reacciones en los colombianos que lograron conectar con él y su forma de ser, pues se mostró sin máscaras y en repetidas ocasiones abrió su corazón; sin embargo, en El Sentenciado, podcast de Caracol Televisión, este joven fisicoculturista reveló que en el pasado, su lucha contra la depresión lo llevó al límite.

Henrry Alejandro Baquero Ruiz ya había explicado que una decepción amorosa lo condujo a afrontar la depresión e incluso dejó de entrenar por este motivo, pero hubo dos personas que lo ayudaron a recuperar la motivación al obligarlo a salir de casa: "Fueron dos amigos. Killian y Yois...en ese momento yo no veía la salida. Solo quería dormir y nunca más despertar".

El exdesafiante oriundo de Simijaca confesó que a pesar de sus pensamientos autodestructivos, cometer suicidio no estaba entre sus opciones porque sabía que "dejaba a la deriva cosas importantes como mi mamá" así que llegó a la conclusión de que solo tenía un camino de salida: luchar por seguir adelante.

Otro aspecto que lo llenó de motivación fue una competencia a la que se presentó antes de inscribirse al Desafío, y esta resultó igual de retadora.

Hércules cayó en depresión por un desamor

El entrevistador le preguntó al exintegrante de Beta si era cierto que durante un tiempo dejó de asistir al gimnasio por un desamor y aunque él no se sintió tan seguro de hablar de lo sucedido, se sinceró completamente.

"Me metí a eso de ensayar con el amor. No me fue muy bien... pasaron cosas y digamos que caí en depresión. Muchos dicen que eso se ve todo el tiempo llorando, pero no... A veces es desmotivación y es arrastrar con la vida, en lugar de sentirte feliz”, aseguró.

