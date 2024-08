¿Glock ya había aparecido en televisión? La exdesafiante habla de su pasado y menciona sus sueños

Glock sigue dando de qué hablar entre los colombianos, pues fue una de las competidoras más polémicas del Desafío 20 años debido a sus problemas en la convivencia con diversos participantes y esto, sin lugar a dudas, le dio reconocimiento; no obstante, ella confiesa en El Sentenciado que desea continuar siendo una figura pública mediante un trabajo como presentadora o actriz.

En exclusiva, la gamer de 25 años comenta que sueña con tener un contrato con Caracol Televisión y esto despierta la curiosidad del entrevistador, quien le pregunta si ya ha tenido alguna experiencia o formación en el arte dramático y el periodismo.

"Estuve en cursos de actuación durante mi adolescencia y en programas de televisión locales", confiesa, y luego da más detalles, pues cuando tenía 14 años apareció en un programa local de Valledupar llamado 'Reporteritos'.

Glock, eliminada del Desafío 2024, creció sin su padre

Esta barranquillera habló sobre lo que fue crecer sin una figura paterna y empezó bromeando: “Se fue por leche y no volvió”, y el entrevistador le preguntó si en alguna oportunidad tuvieron contacto directo con el ombre.

Glock recordó que sí habló con él y que la última vez que lo vio fue aproximadamente hace cinco o seis años, pero que en realidad su contacto con él “ha sido básicamente nulo”. Luego aseguró que no ha echado de menos a su padre: “Aquello que no tienes no se extraña, en mi caso, él nunca hizo parte de mí y no figuro en mi vida”.

Glock comenta el bullying que sufrió antes del Desafío

Al recordar su adolescencia y los momentos que marcaron su vida, tal y como el abandono de su padre, la eliminada del reality de los colombianos explica como la época escolar no le trae buenos recuerdos.

"Fui la que sufría bullying durante el colegio, sobre todo en los últimos años, fueron muy fuertes. Soy de las pocas personas que conozco que no extraña esta etapa", dice Glock, quien luego del Desafío también ha tenido que lidiar con muchas críticas y comentarios negativos.

A pesar de las heridas que le causaron, la gamer barranquillera también tiene presente esos instantes especiales en lo escolar, pues allí tuvo su primer amor

