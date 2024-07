Esta es la mujer a la que Arandú le pondría el chaleco de sentencia en el Desafío, ¿venganza?

La eliminación de Arandú del Desafío 2024 fue una noticia que tomó por sorpresa a los verdaderos fanáticos del reality, quienes catalogaron el enfrentamiento contra Kevyn como una semifinal adelantada en el Box Negro, pues ambos tenían todo para avanzar en competencia.

En exclusiva para El Sentenciado, podcast de Caracol Televisión, el Súper Humano se pronunció sobre su proceso de inscripción al programa, el día que se enteró que haría parte de los 20 años de la producción, la forma en la que conquistó a su pareja sentimental y los desacuerdos que tuvo con algunos colegas en Tobia, Nimaima.

Mira también: Arandú, eliminado del Desafío, cuenta cómo superó grandes obstáculos económicos y personales

A quién sentenciaría Arandú del Desafío 2024

Sin pelos en la lengua, Arandú dijo que vestiría con la temida prenda a Alejo, argumentando que desde hace algunos ciclos fue testigo de que él estaba dispuesto a poner en riesgo a las fichas de su mismo equipo.

“Se lo pondría a Alejo de pronto por la manera en como él hizo su juego (…) O sea, no está mal, pero, yo nunca le pondría un chaleco a alguien que sea de mi mismo equipo. Desde ahí empezaron como unas fallitas, yo comencé a notar todo y dije ‘no, no me parece’”, expresó.

No te pierdas: Arandú calificó a Glock como "grosera" tras su salida del Desafío 2024, ¿Mapi concuerda?

Publicidad

Cabe aclarar que Alejo dividió opiniones entre los desafiólogos al proponer poner en peligro a dos de sus colegas: Kratos y Campanita. Esto llegó a oídos de varios concursantes; lo que causó incomodidad e indignación.

Por otro lado, aseguró que también enviaría a Muerte a Karen, dado que se sintió bastante afectado cuando ganó en el Desafío de Capitanas y no lo escogió para ser parte de la escuadra morada, lo que eventualmente llegó a molestar a Dickson.

Te puede interesar: Arandú dejó un mensaje para sus compañeros: “sean transparentes, sinceros”, ¿a quién le dice?

Publicidad

“Por el simple hecho de no escogerme en Alpha (…) La verdad nunca superé salir de allá, me dolió bastante”, finalizó la entrevista.

No te pierdas los capítulos del Desafío 20 años en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m.