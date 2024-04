Alex, del Desafío, responde si es culpable o inocente de las polémicas : "lo malo fue ser sincero"

El paso de Alex por el Desafío 2024 dividió opiniones en los colombianos, quienes tuvieron varios puntos de vista tras su paso por la Ciudadela, dado que vieron las dos caras de la moneda ante las discusiones entre este participante y las mujeres de Gamma, con quienes no pudo establecer una buena relación ni comunicación, lo cual hizo que ellas pidieran que le pusieran el chaleco y terminaron logrando su cometido de sacarlo del juego.

Ya fuera de la competencia, queremos preguntarle a este desafiante por cómo se ve con respecto a las polémicas que surgieron alrededor de este equipo y sus comentarios frente a ellas, destacando si considera que tiene responsabilidad en ello o no.

Te puede interesar: Alex, eliminado del Desafío 2024 se despachó contra dos compañeras: “exhibicionistas e imprudentes”

Alex responde a sus discusiones en el Desafío 2024

Para empezar, mediante la dinámica 'Culpable o inocente', este eliminado del Desafío 20 Años, nos cuenta lo que piensa sobre sus peleas ante las cámaras: "soy una persona neutra, no me puedo considerar culpable, sino que podría decir que fui neutro. Me gusta escuchar mucho y supe tener control, mas no quise molestar a las chicas. Lo malo mío, podría decir, fue ser tan sincero y decir las cosas como son; a ellas no les gustó eso, pero conflictivo como tal no".

Frente a todo el caos generado en Gamma, Alex destaca que: "soy inocente de la polémica porque fui a competir, ya que se haya ejercido controversia con respecto a las discusiones que hubo yo creo que no es problema mío porque yo simple y llanamente traté de defenderme de la mejor manera. Me mantuve como en calma ante todas esas agresiones que recibí".

Conoce más: Alex, eliminado del Desafío 2024 eligió dos hombres y una mujer para ganar la competencia

Publicidad

Con respecto a si se considera inocente o culpable sobre hacer estrategias contra sus compañeros, Alex menciona que no se responsabiliza, puesto que no fue quien tuvo la iniciativa en este aspecto ni tampoco tildó a alguno de los miembros de su equipo, exaltando que jugó limpio y que quería lo mejor para su escuadra.

En cuanto a las imitaciones, que se volvieron frecuentes durante su paso por la Ciudadela, el eliminado opina: "traté de dar lo que estaba recibiendo de manera más amable, se podría decir, porque me imitaban mucho y recochaban a mis espaldas, pero cuando yo hacía lo mismo no les gustaba. Fue darles un poco de su propia medicina, pero nunca me rebajé en sus insultos, creo que es lo que mejor pude haber hecho, tener autocontrol en las agresiones".

Lee también: Campanita se disculpa con el eliminado del Desafío 2024: "no sabíamos la otra cara de la moneda"

Publicidad

A pesar de los inconvenientes que hubo, Alex afirma que amaba a su equipo, por lo cual trataba de hablar con ellos, pero menciona que el ego no les daba ni siquiera para encajar, ya que se sentían superiores o no pensaban que alguien como él podía ser una ficha importante: "soy un maestro el cual tiene dominio de grupo y no les gustó que yo condujera ese vehículo para poder llevarlos al éxito".

Para cerrar esta dinámica, el profesor de taekwondo dice ser inocente al no haber logrado que Gamma ganara un primer lugar, porque su rendimiento debe medirse a nivel individual, sin embargo, como equipo no lograron nada, ya que según sus palabras, eran un equipo fuerte al cual lo afectó completamente la falta de unión y comunicación.

No te pierdas los capítulos del Desafío 20 años en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m.