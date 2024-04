Alex, eliminado del Desafío 2024 se despachó contra dos compañeras: “exhibicionistas e imprudentes”

Cuatro hombres se enfrentaron en el Box Negro en el Desafío 2024 y aunque tres de ellos podrían continuar en la competencia, uno tuvo que abandonar la Ciudadela y despedirse de su equipo, esto, justo antes de que la etapa cambie dentro de la producción, pues una de las casas desaparecerá.

Santi, Kevyn, Hércules y Alexander dejaron su 100% en el Desafío a Muerte, sin embargo, el profesor de taekwondo, de 41 años y originario de Pasto se convirtió en el eliminado del ciclo. Algo que dividió opiniones entre los desafiantes.

Te puede interesar:Capítulo 18 completo Desafío 20 años: La lesión de Alexander genera preocupación en Gamma

Antes de irse, el deportista habló en exclusiva con Caracoltv.com y se refirió a las mujeres de la casa naranja, con las que tuvo muchas dificultades. “Sucedieron cosas de convivencia por tocar temáticas que no estaban a mi gusto”, inició y agregó que ellas no se preocupaban por involucrarse con Gamma.

“No se enfocaban en la metodología grupal, sino que hablaban sobre cosas de hombres, colas, eso no iba conmigo, yo venía a jugar, a tener un equipo que me apoyara”, explicó también ante las cámaras. Alex mencionó que estas situaciones desencadenaron aún más problemas.

Publicidad

“No todas ellas, pero dos sí me la tenían al rojo vivo, se tocaron por eso, me cogieron entre ojos, no se dieron las cosas”, fue entonces cuando se despachó específicamente con Glock y Anamar, sobre la primera dijo: “la costeña era muy agresiva al hablar, muy exhibicionista” y acerca de la desafiante paisa comentó: “es imprudente, físicamente son todas hermosas, pero como persona nada que ver, mucha inmadurez, groseras”.

Mira el capítulo completo:

¿Qué pasó con Alex en Gamma?

Publicidad

Desde el inicio de la producción, el hombre y las mujeres del grupo tuvieron varias discusiones debido a la manera de hablar del profesor, además, tuvo graves peleas con Anamar y Glock e incluso esto trascendió a otros equipos.

Esta es la razón por la que Omega decidió darle el Chaleco de Sentencia y Campanita manifestó su inconformidad con lo que estaba pasando en el grupo de sus contrincantes, publicando así los problemas ante Alpha, Beta, Gamma y Omega.

Conoce más:¿Qué le pasó a Alexander en el Desafío 2024?: El motivo por el que se lesionó en el Box Amarillo

¿Cuántas pruebas se llevarán a cabo y cuál es la suma que está en juego? Martino aseguró que los Súper Humanos deben tener un excelente estado físico, pues a lo largo de esta temporada se ejecutarán alrededor de 91 competencias de diversos estilos que pondrá al límite sus capacidades físicas y mentales. Además, agregó que hay un presupuesto aproximado de dos mil millones de pesos para repartir durante los capítulos .



¿Los colombianos del común participarán? Como novedad, la producción decidió darles la posibilidad a los televidentes de pasar de la sala de su casa a realizar los circuitos; por lo que habrá un Desafiante de la Semana, quien repercutirá positiva o negativamente en el equipo que represente. Esta fue la razón por la que se hicieron dos convocatorias. Se sabe que se recibieron 20 mil inscripciones para 32 cupos y una sorpresa.



¿Quién es la Anfitriona del Desafío 20 años? María Fernanda Aristizábal dejó en alto al país en Miss Universo 2022, concurso en el que destacó por su carisma. Luego de su etapa como reina, se le abrieron todas las puertas para seguir enamorando al público con su talento. En la actualidad es modelo, empresaria y le gusta mantener un estilo de vida alejado de los prejuicios.

Tiene rutinas saludables. Hace pilates, practica la mediación, aconseja cuidarse, pero no llevar todo al extremo y menos dejarse influenciar por las redes sociales. Los televidentes pueden verla a partir del 1 de abril como anfitriona del Desafío 2024, en donde hace dupla con la experimentada Andrea Serna.

No te pierdas los capítulos del Desafío 20 años en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m.