Desafío de Capitanas: una participante queda atrapada en un obstáculo de la prueba

Este tres de octubre de 2025 se vivió un Desafío de Capitanas único, en donde Yudisa (Gamma), Katiuska (Omega) y Manuela (Alpha), se enfrentaron en el Box Amarillo para continuar con su equipo con vida en el programa de los colombianos. Las tres llegaron con la mejor energía para ganar y mantener a su escuadrón unidos.

Quién ganó el Desafío de Capitanas HOY

Katiuska logró llegar primero que sus contrincantes y por eso quedó feliz de ver que Omega sigue con vida. Posteriormente, Yudisa llegó a la meta y por ello, Gamma también se mantiene, por lo tanto, Alpha desaparece y ahora Manuela deberá bajar la bandera del escuadrón que le vio crecer durante todo el Desafío.



Cómo era el Desafío de Capitanas HOY

Lo primero que debían hacer era desamarrar una caja que contenía un chaleco de cadenas. Con este, su tarea era atravesar todo el circuito hasta llegar a la otra parte del Box Amarillo. Al llegar a una plataforma su misión fue buscar una bola de peso y una estrella para cargarlas hasta la meta.

Al retornar, tenían que volver a hacer el mismo circuito con el final de llegar a donde empezaron. Allí debían poner la pelota gigante en una cuerda, y pegarle para que pudiera subir la estrella. Con esto, ya lograban mantener a su equipo en esta nueva etapa del Desafío.

Mientras iban realizando la prueba, desde las casas, los participantes le estaban haciendo barra a sus mujeres. Tenían puesta toda la fe para seguir juntos y seguir con las estrategias que venían para avanzar lo más lejos en la competencia. Asimismo, en Alpha reaccionar de buena manera frente a lo ocurrido con Manuela.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.