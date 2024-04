Desafío 20 años: Anamar propone, a espaldas de Alexander, enviarlo a Playa Baja completamente solo

Andrea Serna se pone en contacto con Alpha, Beta, Gamma y Omega para darles a conocer detalles sobre el Desafío de Sentencia y Servicios que deberán enfrentar en el Box Azul. En esta oportunidad, confiesa que el arriendo asciende a 13 millones de pesos; por lo que los Súper Humanos se muestran dispuestos a todo para conseguir el primer puesto.

Luego de enterarse que deben ir dos hombres y dos mujeres por equipo y de seleccionar a los concursantes que ondearán las banderas de sus respectivas casas en el terreno de juego, Anamar se reúne con Glock para contarle un plan que tiene en mente, pero que no sabe si ejecutarán.

Según expresa, en dado caso de que su grupo pierda, le gustaría pagar el alquiler de tal forma que beneficie a sus compañeros a excepción de Alexander, con quien ha tenido diferentes discusiones a lo largo de la producción de Caracol Televisión.

“Que se vaya para playa baja él solo”, señala entre risas. Su compañera, por otro lado, toma la situación con buen sentido del humor; no obstante, aprovecha para responderle: “deja de ser tan pecuequita”.

Cabe aclarar que Anamar es una de las desafiantes que más tiene dinero en la casa naranja debido a que pertenecía a Alpha, lo que le permitió recibir una gruesa cantidad que le ha servido de apoyo a los demás.

A esto se le suma el hecho de que al inicio del episodio número 12 del reality de los colombianos, las chicas dieron de qué hablar al reunirse en el baño de la propiedad para imitar a su compañero, agregando que les desagradan algunos de sus comportamientos y demostrando que la convivencia parece complicarse más con el paso del tiempo.

“Qué más da. ¿A mí qué me cuesta coger y responderle de igual manera o tratarla mal? (refiriéndose a Anamar) Eso sería rebajarme ante una persona que es ignorante frente a la vida. Yo a todos, incluso a ella que me lleva en la mala, les deseo lo mejor. Que le vaya bien, que permanezca aquí. Que mejore en las pruebas, porque ladra mucho y no está haciendo nada”, reveló Alexander mientras tanto.

