Santi cuenta historias paranormales mientras Alpha cumple con el castigo de estar a la deriva

Mientras los integrantes de Alpha cumplen con el castigo asignado por Beta, ya que son el equipo que tiene comida, Santi decide recordar una época en la que sintió temor y no lograba dormir plácidamente: "La parálisis del sueño consiste en que estás soñando, pero tú "despiertas" y tu cuerpo no se mueve. Durante un tiempo me sucedía muy seguido y despertaba sudando bastante".

Diana, Desafiante de la Semana invitada, recuerda que esto le pasó a un familiar y por eso cuenta qué hacían para ofrecerle un buen descanso.

Santi temió por su vida al estar a punto de ahogarse en un río antes de ingresar al Desafío 2024

Una vez termina la prueba, Andrea Serna se reunió con los tres grupos para felicitar a Omega por su rendimiento y para preguntar por el estado de Santi.

El hombre aprovechó el espacio para confesar que tiene una anécdota negativa con el agua, razón por la cual a veces siente que esto le impide desarrollarse como le gustaría en el Box Azul.

“Hace mucho tiempo tuve una mala experiencia con las profundidades, estuve a punto de ahogarme en un río, entonces después de eso quedé con cierto recelo hacia el agua. A principios de este año decidí pagarme unas clases de natación para volver a soltar ese pavor, en la piscina normal siento que me va bien, ya en la profunda tenía que desbloquear ese temor”, señaló.

La presentadora finalmente lo felicitó por atreverse a superar sus propias barreras frente a las cámaras del programa y resaltó el trabajo de Yoifer, quien también hizo todo lo posible por auxiliar a su rival.

¿Santi extraña a Beba? En Alpha recuerdan lo que vivieron con la exparticipante

Santi y sus compañeros de Alpha conversan sobre Beba, pues la última vez que estuvieron en Playa Baja fue con ella en la noche que decidió abandonar el lugar y fue expulsada.

Karen le dice a Santi que él era el único que hablaba con ella, a lo que el paisa responde que era preferible que él la escuchara, a que se desatara otra discusión con las mujeres. Ante esto, Kevyn dice que ella "no sabía donde estaba", pero que ellos sí tienen claro cuál es su sueño en el programa.

