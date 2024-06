Natalia del Desafío comenta qué opina su madre de que haga twerk, ¿está de acuerdo?

Luego de que Alpha ganara el Desafío de Sentencia y Servicios, último con los tres equipos, Natalia se volvió la acreedora de la revisión de sus redes sociales, por lo cual ella pudo ver a su mascota nuevamente a través de estas imágenes, aunque también demostró todo el contenido que realiza alrededor del twerk y su duro entrenamiento de glúteos.

Cabe destacar que todo esto fue un derroche de sensualidad, ya que dejó ver cómo luce en lencería o en prendas en las cuales su figura se resalta. Además, reprodujeron algunas de sus rutinas.

Natalia del Desafío dice la opinión de su madre sobre el twerk

Todo esta revisión de las redes sociales de la integrante de Alpha hace que sus compañeros, principalmente Kevyn, le pregunten sobre la opinión que tiene su familia, en especial su madre, sobre el contenido que publica.

Con total tranquilidad, Natalia cuenta que: "yo toda mi vida he sido así. Antes de bailar twerk yo me tomaba una foto así en vestido de baño", resaltando que nunca le han puesto problema o le han hecho un mal comentario.

Durante todo este tiempo en el que ha realizado sus entrenamientos online y ha creado contenido, la integrante de Alpha se ha dado cuenta de que a ella le importa estar bien con su círculo, el cual está conformado por sus padres y en dado caso, cuando la tenga, de su pareja. De esta manera, hace énfasis en que no está pendiente del qué dirán.

"Incluso mi mamá es la que muchas veces me graba", confiesa Natalia, quien a la vez cuenta que ella le envía sus videos a su madre para pedirle una opinión o le cuestiona cuál es la mejor foto de portada.

Sumado a esto, la entrenadora online explica que una vez tuvo una conversación al respecto con su progenitora: "me dijo, 'Nata, es tu vida y tú hace mucho tiempo eres una mujer independiente. Me gusta que bailes, que estés empoderada".

Para finalizar, Natalia detalla que gracias a esta disciplina les da fuerza a otras jóvenes "mucha gente cree que el twerk es solo tener una cola grande y no es así". Igualmente, expresa qué la lleva a no tener tabúes: "llevo diez años entrenando, yo por qué no voy a mostrar mi cuerpo".

