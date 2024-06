¿Valentina regresaría al Desafío?: Estas son las razones que la devolverían al reality

A pesar de que va un poco más de un ciclo fuera del Desafío 20 Años, cabe la posibilidad de que Valentina pueda regresar a la competencia, puesto que hay un escenario que está entre sus posibilidades antes de que ocurra una nueva fusión de equipos.

Te puede interesar: Valentina, del Desafío 2024, aconsejó a las mujeres de Beta para que lleven una buena convivencia

Yoifer tuvo una premonición con Valentina

Una de las primeras señales que dieron los desafiantes sobre si esto podía pasar la brindó Yoifer, quien tuvo un pensamiento que le compartió a Darlyn y a Arandú mientras que estaban descansando en Beta antes de la última prueba de Sentencia y Servicios con tres equipos.

"El sueño que tuve con Vale fue que una participante mujer había sufrido un accidente y al ser ella la última eliminada entraba en reemplazo de esa persona y que ahí se daba la capitanía", fue lo que dijo este participante, quien se mostraba bastante esperanzado con esto.

Conoce más: Valentina del Desafío reveló que uno de sus negocios quebró y sufrió una gran pérdida financiera

Y es que esto encajaría con lo que está ocurriendo con Luisa en Omega, pues es la descripción de lo que ocurriría en caso de que ella deba abandonar la Ciudadela, aunque Yoifer destaca que no considera que sea tan grave.

Publicidad

Continuando con su sueño, el participante sumó: "ese equipo al que ella había llegado bajó bandera y así ella volvía a Beta". Ante esto, el deportista recalcó que no le gusta contar esto cuando es bueno para que se cumpla.

Lee también: Valentina, eliminada del Desafío 2024, reacciona a comentarios del público en redes sociales

Luisa peligra por su lesión en el Desafío

Por otra parte, en Omega tienen varias dudas sobre lo que pueda pasar con la exreina, motivo por el que constantemente le están preguntando cómo se encuentra. Esto causó que ella tuviese una charla con Alejo, a quien le aceptó que no se quiere ir, mas sin embargo, aún no posee la fuerza para levantar su brazo, pero no paró de esta convencida de que no abandonará el juego por esto.

Publicidad

Cabe destacar que Luisa terminó en el piso por culpa de Karoline, quien estaba decidida a quitarle el balón de las manos en el Box Rojo, con quien que forcejeó para quedarse con la pelota; sin embargo, la integrante del equipo rosado usó su propio peso para lograr que la bola se quedara atrapada entre el suelo y su vientre.

En caso de que la oriunda de Valledupar no pueda continuar en el Desafío 2024, Valentina sería la encargada de reemplazarla, dado que ella fue la última mujer en salir de la Ciudadela, y se incorporaría a Omega.

No te pierdas los capítulos del Desafío 20 años en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m.