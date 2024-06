A qué edad Valentina, del Desafío 2024, se hizo novia de su prometido: Así se fueron a vivir juntos

Valentina, exparticipante del Desafío 2024 por el equipo Beta, se caracterizó desde el primer momento por el gran amor que siente por Adrián, su novio y prometido. En diálogo con el podcast El Sentenciado de Caracol Televisión, la Súper Humana se refirió a su romántica historia de amor.

La joven inició mencionando que todo empezó hace aproximadamente seis años atrás, cuando decidió ser novia de Adrián, que, pese a que todavía no tenía todos los medios económicos que hoy en día ostenta, poseía la visión de salir adelante.

“Cuando conozco a Adrián, conozco a un hombre centrado y muy inteligente. No estoy diciendo que tuviera plata, no tenía dinero, pero tenía visión porque hay muchas personas que ahora lo ven y es como que ‘no, claro, con Adri te va bien’. No, cuando lo conocí estaba iniciando también en el mundo de los negocios”, explicó.

Asimismo, dijo que fue la primera de sus hermanas en irse de la casa, a pesar de ser la menor, y señaló que a los pocos días decidió dar un paso más en su relación e irse a vivir junto al hombre de su vida.

“Salgo a un apartaestudio muy bonito y lo que nadie sabe es que Adri empezó a vivir conmigo. Viví sola ocho días y él se fue a vivir conmigo, empezó pandemia y ustedes vieron que era cada 15 días y a raíz de eso convivimos”, señaló.

Por último, aseguró que poco a poco han ido comprando las herramientas que necesitan para su hogar y han ido construyendo el nido de amor con el que tanto soñaba.

Mira el podcast completo a continuación:

