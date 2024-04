Acero da detalles de una relación amorosa que la atormentó: casi acaba con su vida

La convivencia en el Desafío 20 Años da pie a que los participantes se puedan sincerar sobre sus historias de vida, por lo cual Acero aprovecha una charla con Valentina para contarle acerca de una tormentosa relación amorosa que casi la lleva a acabar con su vida.

"Estuve metida en el fango más fango, donde no quería nada, ni me quería ver. Solo me quería esconder", cuenta la participante, quien menciona que la elección de su expareja la hizo guiada por sus miedos y que como mujer pensaba que su lugar era estando denigrada.

Asombrada, Valentina le pregunta a Acero por el motivo que la hizo terminar con esa relación, por lo que esta participante exalta que mientras que ella lo llamaba estando en el velorio de su abuela él se encontraba con otra persona: "no fue solo el dolor de que él me dejara, sino uno muy grande en mi vida que fue como un pequeño despertar".

Siendo consciente de que necesitaba tomar decisiones en su vida, esta integrante de Beta terminó con su expareja y se mentalizó en buscar algo mejor para ella.

