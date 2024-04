Capítulo 6 completo Desafío 20 Años: Los equipos se ayudan en la prueba, pero uno genera conflicto

El Desafío de Sentencia y Hambre inaugura el segundo ciclo del Desafío 20 Años, en el cual ninguno de los equipos quiere quedarse sin comida, pues ya se dieron cuenta de que es real que no pueden alimentarse en caso de perder y que necesitan esto para mantenerse fuertes en la competencia.

El Box Azul recibe a cuatro miembros de cada equipo para una pista en la cual uno de sus obstáculos genera bastante problema para los desafiantes, quienes optan por ayudarse entre sí y de esta manera todos sobrellevar esta prueba.

Aunque en las dos primeras tandas esto se cumple a cabalidad, en la tercera Kevyn se da cuenta de que no necesita apoyo, por lo que no solo pasa rápidamente, sino que no ayuda a nadie a subir.

Gaspar, una vez finalizada la prueba, aprovecha para expresar su inconformidad ante el comportamiento de su rival, sin embargo, luego estando en casa, Omega considera que cada vez que gane Beta les enviarán a ellos un chaleco.

