Vittorio y Ana se justifican tras su salida del Desafío 2024: ¿los afectó un factor externo?

ElDesafío 20 Añosya tiene sus dos primeros eliminados: Vittorio, de Gamma, y Ana, de Omega, quienes perdieron la dura prueba en el Box Negro y tuvieron que despedirse de sus compañeros, por lo cual hablan en exclusiva para Caracoltv.com y nos confiesan cuál fue su error en esta pista, sus mejores momentos en el programa y la persona a la que sacarían del juego.

Te puede interesar: Hermana de Vittorio, del Desafío, reacciona a los comentarios de Campanita: "estoy en shock"

Ana, primera eliminada del Desafío 2024

Al no poder ni siquiera realizar la primera parte de la prueba en el Box Negro, Ana explica el motivo por el que ni siquiera se bajó de la plataforma elevada: "fue muy duro para mí, me bloqueé. Yo hice muchas pruebas, en las otras me fue muy bien, porque las pasé y vencí el miedo. Yo te tengo temor, pero terrible, a las alturas, es una cosa horrible".

Y es que al estar allí arriba hizo que la eliminada sintiera que la distancia era mucho más grande, lo que le hizo pensar en su hijo e imaginar caóticos escenarios, debido a que no quería faltarle al joven: "me dejé llevar por el miedo. A pesar de que lo intentaba, consideraba que no era capaz".

Conoce más: Vittorio, el concursante del Desafío 2024 que salió en televisión como Dios lo trajo al mundo

Recordando su paso por el programa, Ana afirma que para ella todos los instantes fueron especiales porque sintió a sus compañeros como una familia: "cada momento que compartí con mi equipo Omega me lo llevo en el corazón". A la vez, revela que no solo volvería al Desafío, sino que conformaría la misma escuadra rosada.

Publicidad

Si tuviese que sacar a alguien de la competencia, Ana confiesa que sería a Luisa, de Beta, asegurando que su decisión es "por descarte", debido a que considera que todas las mujeres que están en esta edición de los 20 Años son fuertes y tienen la capacidad de demostrar de qué están hechas.

Lee también: Ana, del Desafío, es una emprendedora, ¿cuáles son sus negocios y a qué se dedica?

Vittorio, primer eliminado del Desafío 2024

Inicialmente, este participante de Gamma reconoce que se siente un poco derrotado: "yo ejecuté muy bien las pruebas en las que alcancé a participar y al final la suerte me jugó en contra. Tuve bastante tiempo para tocar las cuerdas y quizá no era el detalle o la técnica, no me fijé bien cómo lo hicieron los demás y no se dio".

Publicidad

Con respecto a sus mejores momentos, el eliminado exalta que fueron todas las pruebas, aunque hubo otro que le dejó una huella: "me gustó mucho haber estado en Playa Baja porque me probó. Yo a veces hablo mucho de que yo aguanto y salí de allí enérgico para este Desafío a Muerte".

Abogando que no pasó el tiempo suficiente como para tomar esta decisión tan a la ligera y conocer a profundidad a todos los que habitan la Ciudadela, Vittorio menciona que tampoco sabría a qué participante sacar del juego si estuviera a su potestad sacar a alguien, no obstante, dice que sería Arandú porque lo ve muy fuerte y lo consideraba como alguien místico.

No te pierdas los capítulos del Desafío 20 años en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m.