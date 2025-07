Camilo no llega soltero al Desafío 2025; ella es su hermosa novia: "Contento, amándola"

El destacado modelo y ahora participante del Desafío del Siglo XXI, Camilo, se sinceró ante las cámaras de Mi primera sentencia, formato de Caracol Televisión, para revelar detalles de su vida personal y las expectativas que tiene frente a la producción.

Mira la entrevista completa:

Quién es la novia de Camilo, del Desafío 2025

El joven confesó que no entra a La Ciudad de las Cajas soltero, pues sostiene una relación que pretende respetar y considera que su propósito radica en probarse a sí mismo tanto física como mentalmente.

“Mi estado civil, pues tengo novia. Muy feliz, contento, amándola”, mencionó durante el encuentro.

En su cuenta oficial de Instagram, donde recoge más de 12 mil seguidores, Camilo ha mostrado abiertamente su transformación física, su faceta como modelo y también ha expuesto detalles de su vida en pareja, confesando de esta forma la identidad de su novia: Caro Montoya.

Se trata de una joven que también se desempeña como modelo, además de ostentar el título de odontóloga. Fue coronada como Top Model of the world y también ha llamado la atención por ser una apasionada por la actividad física, llegando incluso a correr sus primeros 10 kilómetros en una carrera que tuvo lugar en Medellín, Antioquia.

“No estoy tan enfocado en eso porque realmente, así como su nombre lo indica ‘Desafío, es desafiarte a ti mismo y ver qué capacidades tienes tú física y mentalmente para ver si eres apto o no para cumplir las expectativas que tiene en este caso el programa y buscar a alguien acá no tiene sentido, no va acorde a lo que yo tengo en mi mente”, mencionó el Súper Humano durante el encuentro.

En la misma entrevista confesó que tiene miedo de desenfocarse de su propósito una vez esté en medio del juego, ya que entra con la ilusión de comprarles la casa a sus padres. Luego admitió que no está dispuesto valerse de sus compañeros para triunfar en cada uno de los Boxes y añadió que se considera una persona sumamente ágil, por lo que está convencido que esta destreza le permitirá avanzar en competencia y dar la pelea frente a los mejores de esta edición del formato.

“Entre ganar y ser odiado, prefiero perder, pero soy consciente de que soy muy competitivo y voy por toda, voy a ganar porque sé que voy a ganar, pero en este caso no voy a pasar por encima de nadie”, finalizó.

