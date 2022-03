Valkyria, del Desafío The Box, contó que golpeo a una expareja en medio de una discusión

En un momento de esparcimiento por parte del equipo Alpha en el Desafío The Box , Valkyria reveló una anécdota con sus relaciones pasadas que dejó impactados a sus compañeros de equipo. La luchadora olímpica aseguró que en medio de un altercado con un exnovio, se molestó tanto que llegó al punto de lastimarlo.

No obstante, los integrantes se lo tomaron de buena manera, llegando a hacer chistes y comentarios graciosos a la protagonista del suceso. El que más risas sacó con sus imitaciones fue Beto, quien con ingenio intentó representar la que pudo haber sido la escena entre la líder del grupo y su anterior compañero sentimental.

Publicidad

El Súper Humano sacó a relucir su talento para la imitación y haciendo referencia a la disciplina de la capitana del grupo, interpretó una escena graciosa donde la técnica de la lucha olímpica fue el centro de atención, generando risas entre todos, eso sí, dejando en claro que la protagonista del hecho hay que tenerle mucho respeto.

Okendo fue el que inició la conversación entre todos , justo cuando estaban preparando su desayuno, "Yo no me quiero imaginar a 'Valky' brava", dijo el medallista olímpico, ante esto, Valkyria respondió: "Brava no digo nada, porque soy muy muy muy brava, y uno así dice cosas que uno no quiere".

Publicidad

Otoniel, luego de escuchar las palabras de los dos desafiantes, preguntó si eso había ocurrido con algún ex, por lo que la huilense, entre risas, contó el momento exacto en el que después de tanta presión por parte de su anterior amor, no reaccionó de la mejor manera.

Revive aquí el episodio completo.

Publicidad