Seguidores del Desafío The Box 2023 vivieron momentos de tensión durante la gran final del reality

El Desafío The Box 2023 llegó a su fin y el capítulo número 82 dejó sorprendidos a los televidentes al ver el encuentro deportivo entre Yan , Sensei , Aleja y Guajira , cuatro grandes Súper Humanos que aguantaron ciclos sin comer nada, se mantuvieron firmes ante los castigos que les ponían, vencieron la Muerte en el Box Negro, aprendieron a convivir con las diferencias de sus compañeros y dieron lo mejor de sí mismos en cada una de las pruebas para cumplir el sueño de llegar a la gran final.

A medida que avanzaba el episodio, los usuarios de Internet reaccionaron con furor en plataformas digitales como Twitter e Instagram a lo que iba ocurriendo, de manera que los momentos más comentados de la competencia fueron sin lugar a dudas la prueba en el Box Azul para determinar quién fue el Desafiante Favorito del Público y la prueba en el Box Negro en la que resultaron ganadores Sensei, representante de Alpha, y Aleja, integrante de Omega.

Cabe aclarar que durante el encuentro deportivo los hombres destacaron debido a que iban muy parejos; al igual que las mujeres. Luego de intentar vencer el último obstáculo durante un tiempo prolongado, la excapitana de Gamma se vio alcanzada por la otra finalista, quien logró culminar la prueba antes y coronarse así como la ganadora de la nueva edición.

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar, pues enviaron innumerables mensajes de felicitaciones a los cuatro Súper Humanos no solo por el rendimiento que tuvieron a lo largo de toda la producción de Caracol Televisión, sino también por haber superado todos los obstáculos de la convivencia para posicionarse en el lugar que ocupan actualmente.

GANÓ SENSEI Y PERDIÓ GUAJIRA. DECLAREN ESTE FESTIVO NACIONAL #DesafioTheBox3 pic.twitter.com/UmOwYVsbuZ — .Francesca. ⭐1️⃣6️⃣Ⓜ️ (@LaFrunofila) July 26, 2023

Aleja saco a las 3 mas fuertes del Desafío Guajira, Mai y la flaca además, se gano la copa. Pueden decir lo que quieran pero sorprendió y mucho #DesafioTheBox3 #DesafioTheBox #DesafioTheBox2023 pic.twitter.com/V45RTFt7dr — ItzmeJulián (@JuliianGutiier1) July 26, 2023

Aleja no solo les ganó a las 3 gamma que querían sacarla por “mala”, sino que se ganó el desafío🤣 #DesafioTheBox3 pic.twitter.com/nMPbL5o8th — kc (@attackonkc) July 26, 2023

Te amo yan, no importa que no ganaras, demostraste dia a dia el buen competidor que eras #DesafioTheBox3 #DesafioTheBox #desafiothebox2023 pic.twitter.com/L95BZrvW8u — Mere! (@meremujerdecami) July 26, 2023

Guajira despistando a Aleja y aún así le ganó #DesafioTheBox3 pic.twitter.com/2Oux6RitCu — mickie (@mickieapm) July 26, 2023