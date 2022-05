Marchista atlético, reconocido en el medio internacional por su agilidad y rapidez, se considera disciplinado y muy ágil gracias al duro esfuerzo que hace día a día en sus entrenamientos donde alcanza hasta los 120 km recorridos a la semana.

Aunque de apariencia ruda, es una persona sensible que ha encontrado en el deporte el refugio que necesitaba para ser feliz pues no ha contado con el apoyo de su familia desde los 14 años.

El deportista del Tolima Grande, llega al Desafío The Box 2022 para ser un embajador de la marcha atletica en Colombia.

Edad: 25 años

Disciplina: Marcha atlética

Instagram: @carballojor

Facebook: Jorge Luis Castillo Carballo

Tik Tok: @carballo.oficial