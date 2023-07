Sara del Desafío The Box: Nos pusimos en los zapatos de la experta en nutrición

Sara Velásquez Tabares, exparticipante del Desafío The Box 2023 , fue una de las competidoras que más dividió opiniones en su paso por el reality y recibió múltiples comentarios sobre su rendimiento en las pistas y sus hábitos alimenticios; no obstante, ella se caracterizó por afrontar las adversidades y discusiones con nobleza, ingenuidad, ternura y respeto; por esto también será recordada.

Para conocer un poco más de esta joven pereirana que resurgió de las cenizas y regresó de la muerte al reality, hasta llegar a la Semifinal, desde Caracoltv.com viajamos hasta Pereira, Risaralda, para conocer más de su vida cotidiana como coach nutricional y creadora de contenido para sus redes sociales. Esto fue lo que descubrimos al ponernos En los Zapatos de Sara.

Para nadie es un secreto que la exintegrante de Beta fue duramente criticada por sus compañeros del programa de Caracol Televisión, al igual que en redes sociales, por su forma de comer, que para muchos era “exagerada” y no tenía en cuenta que la alacena era para todos. Sin embargo, Sara es una profesional en nutrición y dietética que sabe perfectamente cuáles son los alimentos y cantidades que necesita su cuerpo.

El día de Sara inicia a las 5:00 am, pues después de tomarse un té verde, se dirige a su lugar favorito en el mundo: el gimnasio, allí entrena en compañía de su mejor amigo según el objetivo que tenga, pues varía entre aumentar masa muscular, tonificar, ganar resistencia, etc.

Al regresar a casa cerca de las 7:30 a.m, prepara uno de sus platos post-entreno favoritos, arroz con yogurt griego y creatina. Dedica varias horas a porcionar alimentos para mantener almacenados a lo largo de la semana que le ahorran tiempo al momento de cocinar; mientras hace esto, escucha podcasts y audiolibros de su interés.

Para el medio día, la influenciadora se dedica a crear contenido para sus redes sociales y para marcas que la contratan para hacer publicidad de sus productos, en especial, prendas de ropa.

Algo que muchos no tienen claro, es que la exdesafiante es profesional en nutrición y dietética y es una apasionada por este tema. “Disfruto de asistir a seminarios internacionales para aprender más sobre nutrición, pues considero importante seguir en formación”, dice la joven.

Luego de un almuerzo debidamente pensado y gramado para sus necesidades específicas, se concentra en la parrilla de publicaciones que ya tiene planeada con antelación, y dos proyectos que tiene en mente y que muy pronto verán la luz.

Antes del anochecer, cerca de las 5:00 p.m., Sara prepara snacks bajos en grasa, bajos en caloría y nutritivos, y como no le gusta estar sentada o sentir que no aprovecha al máximo su tiempo, camina por su casa para cumplir el número de pasos necesarios.

Después de cenar, para las 11:00 p.m, la pereirana hace su rutina de skincare y finaliza su día, pues debe descansar para poder cumplir con todas las tareas que le esperan.

