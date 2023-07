Aleja y Sensei ganadores del Desafío The Box 2023: esto es lo que harán con los 400 millones

Aleja y Sensei se convirtieron en los ganadores del Desafío The Box 2023 luego de derrotar en el Box Negro a Guajira y Yan, respectivamente, por lo cual se hicieron acreedores de 400 millones de pesos, cada uno, y lograron su sueño de plasmar sus nombres en la copa de campeones.

Definitivamente, estos dos finalistas pusieron a vibrar a los colombianos, quienes sufrieron de principio a fin sus respectivas pruebas, dado que estuvieron muy parejos con sus rivales, quienes también dejaron alma y corazón en la arena de juego.

Más allá del dinero, tanto Aleja como Sensei ven en esta anhelada victoria un sueño cumplido, pues pudieron demostrar de qué están hechos y todas las capacidades que tienen para salir adelante.

Muchos fanáticos se preguntan acerca de los planes que tienen estos dos ganadores del Desafío The Box 2023 con respecto a la recompensa que les dio el oprimir el botón de la victoria, por lo cual uno de ellos sorprende al mencionar que quiere compartir una parte de este con su rival, pues conoce uno de sus mayores deseos.

Por su parte, Sensei comenta que tras su paso por la Ciudad de las Cajas se lleva un acumulado de 420 millones de pesos, pues además del premio, solo pudo sumar esos 20 millones a lo largo de la competencia, pues fue víctima de que a Alpha le quitaran la mitad de sus ganancias, para luego atravesar por una mala racha con su equipo, en la que tuvieron que invertir en varios arriendos.

En cuanto a Aleja, esta mujer que pasó por Omega, Gamma y Alpha, tiene un total de 408 millones de pesos, de los cuales esos ocho millones fueron bastante peleados, dado que tuvo que pasar por condiciones bastante difíciles y pocas veces los equipos que conformó se ganaron premios, por lo cual tuvo bajas oportunidades de llevarse más plata.

Lleno de expectativa y alegría por todo lo que se viene en su camino, Sensei nos comenta lo que hará con los 400 millones de pesos que se ganó al ser el campeón del Desafío The Box 2023: "siempre he planeado con mi novia en invertir en propiedad raíz, un viaje para mi familia, meterle dinero al gimnasio y nadie sabe, pero conozco del proyecto que tiene Yan y le voy a colaborar con la terminada de su casa".

Aleja, quien no deja de reflejar la euforia que tiene al haberlo dejado todo en el Box Negro, nos confiesa que: "yo le prometí a mi abuela que si me ganaba el Desafío The Box le terminaba de construir la finquita, entonces vamos por esa finca de lujo, también siempre he soñado con mi apartamento, además de invertir en mi emprendimiento que es Olimpya Sport".