Daniella Álvarez contará a los televidentes cómo podrán ganar dinero con el Desafío The Box

La exseñorita Colombia y superhumana Daniella Álvarez , será la anfitriona y acompañará a los participantes en cada uno de los cambios que tengan que experimentar durante su estadía.

Además, todas las noches, les contará a los televidentes cómo interactuar con el Desafío The Box para ganar mucho dinero.

Para ello, deben inscribirse en www.caracoltv.com/desafío , una vez lo hagan, podrán jugar y apoyar a su equipo favorito. Al día siguiente, en Día a Día, se elegirá un televidente, entre los que apoyaron a los ganadores, y este se llevará 5 millones de pesos.

Además de disfrutar el reality y sus novedades, los televidentes podrán llevarse millonarios premios.

"Siento que voy a ser motivación, inspiración y un gran ejemplo para los participantes. Estoy segura de que, cuando ellos me vean en las pruebas, voy a ser motivo de fuerza y van a tener presente que en esta vida nada es imposible. Estar en el Desafío The Box representa un crecimiento para mi carrera y a nivel personal", aseguró.

Además, agregó que fue muy gratificante recibir la propuesta de hacer parte de esta temporada.

"No voy a negar que cuando me pasó todo este proceso en mi salud, pensé que el mundo de la televisión y el entretenimiento no serían parte de mi vida, pero me llama Caracol Televisión y me dice que me esperan y que soy un ejemplo para muchas personas en el mundo…Esto me ayuda como evolución en todo sentido. Me siento honrada y orgullosa", concluyó.

A partir de este lunes 15 de marzo, a las 8:00 p. m., esta nación le abrirá sus puertas al mundo. Una nueva lucha que marcará para siempre la historia de la competencia.

Desafío The Box, ¡Nación de superhumanos.