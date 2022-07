¿El baloncesto la preparó para la ahorcada de Maleja? Karina cuenta cómo entrenó para El Desafío

Llegar a ser semifinalista del Desafío The Box no es para nada una tarea fácil, pues conlleva tiempo de preparación en diferentes aspectos como la agilidad, fuerza, rapidez y estrategia, sin embargo, es imposible dejar de lado la importancia de trabajar en ámbitos sobre la mentalidad, tranquilidad, paciencia y tolerancia. Es por ello que formarse para convertirse en una Súper Humana no se logra de la noche a la mañana y trae consigo una gran responsabilidad, no solo con un equipo, sino también con uno mismo.

Esto fue clave en el entrenamiento de esta llanera, quien no alcanzó a dimensionar todas las destrezas que tenía ni aquellas que el baloncesto le podría generar, ya que a pesar de que estaba bastante segura de sí misma, se sorprendió al darse cuenta de que podía dar muchísimo más.

"El baloncesto reúne varias características, como la resistencia, la agilidad, el tener un buen salto y hasta muchas veces saber caer, pero nunca imaginé que este deporte me fuera a llevar al Desafío, pero me ayudó bastante. Yo pienso que de pronto sí, podía tener fuerza, pero en el Box Rojo tenía más habilidad", así es como esta llanera describe aquellas pequeñas ventajas que tuvo durante las pruebas, además confiesa que no solo planificaba estrategias para que no le quitaran el balón, sino que además sabía cómo guiar a sus compañeros sobre qué hacer.

Durante su preparación para llegar a la Ciudad de las Cajas siempre supo que la resistencia era una pieza fundamental, una característica que le brindó el jugar baloncesto, y por ello sabía que era una de sus principales destrezas. Así mismo, reconoce que el trabajo en equipo fue otra de las cosas que tomó de este deporte de contacto. "La resistencia en los boxes amarillos y la fuerza, pero no vamos a comparar mi fuerza con una Valkyria , aunque sí me ayudó mucho".

"Yo creo que el trabajo en equipo es muy importante porque hay que saber tolerar a cada uno de los compañeros, no todos tenemos las mismas habilidades, es aceptar también las pérdidas", reconoce quien inicialmente fue la capitana de Beta, pues deja en claro que si en su preparación no hubiese requerido el trabajo en grupo su liderazgo en la competencia no hubiese sido de la misma forma.

Entre otros detalles, referentes a la preparación para este Desafío, también confiesa que el Box Azul fue otra de las pistas en las que demostró de qué estaba hecha, pues tiene un pasado en el agua. "Una de las habilidades que yo tenía a mi favor era la natación, me fluía bien el tema de nadar porque hace unos años intenté estar en la Liga del Meta, pero no me gustó mucho el deporte y me fui por el baloncesto".

Segura de sus capacidades, las cuales la llevaron hasta la semifinal de mujeres, esta llanera lo dio todo en cada una de las pruebas, pero sabe que estar en la Ciudad de las Cajas no se trata solamente de ser el más fuerte, hábil o rápido, sino que "también es estar siempre con mente positiva de que sí se puede, de que vamos a lograrlo, por lo que fue una parte fundamental para llegar lejos".

